D.C. United et Seattle, des clubs à surveiller

Il reste une dizaine de matchs au calendrier régulier de la plupart des équipes en MLS et la lutte aux éliminatoires est plus engagée que jamais.

Certaines équipes, comme le FC Dallas dans l’Ouest, ainsi qu’Atlanta United et les deux clubs de New York dans l’Est, semblent à l’abri. Ces équipes risquent surtout de se battre pour le Supporter’s Shield, qui récompense le club qui a cumulé la meilleure fiche en saison régulière dans la MLS.

Le Crew de Columbus est aussi bien confortable dans sa chaise en quatrième place dans l’Est et à moins d’une catastrophe, semble en voie de participer aux éliminatoires.

Dans l’Est, ce sont les cinquième est sixième places, occupées respectivement par Philadelphie et Montréal, qui risquent d’être à l’enjeu jusqu’à la toute fin.

Les «Revs» en perte de vitesse

Quand on regarde les clubs qui essaient d'entrer dans le top six, le premier qu'on voit, c'est le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, qui n'a qu'un point de moins que l'Impact. Mais sur les cinq derniers matchs, ils ont quatre défaites et un match nul.

On dit que dans le dernier droit, il faut avoir le vent dans les voiles et pour le Revolution, ce n'est pas le cas. Sur les onze derniers matchs, sept sont à l'extérieur. Et là-dedans, il y a le Los Angeles FC, le Toronto FC, Atlanta, le New York City FC, donc ça n'augure pas bien pour les hommes de Brad Friedel et en plus, leur fiche n'est pas bonne sur la route.

Un «effet Drogba» dans la capitale?

D.C. United est probablement l'équipe que l'Impact et l'Union doivent le plus surveiller. Ils ont au moins trois matchs en main sur la plupart des clubs de la ligue, ils ont l'une des meilleures formes actuellement et ils joueront 10 de leur 13 derniers matchs à domicile. Ils semblent avoir trouvé un nouveau souffle dans leur stade neuf, le Audi Field.

Et il y a Wayne Rooney.

Il a fait les manchettes récemment grâce à son jeu spectaculaire contre Orlando et il a marqué deux buts lors de son dernier match. Est-il en train de créer un «effet Drogba» pour D.C. United, comme l'Ivoirien l'avait fait pour l'Impact en 2015? Est-ce que ce joueur européen mondialement reconnu à la suite de ses grandes années avec Manchester United peut injecter une confiance et des possibilités offensives qui n'étaient peut-être pas là au départ pour D.C. United?

Il faut continuer de les garder à l'oeil. Ils pourraient, dans les prochains matchs, se rapprocher des séries plus vite qu'on le pense. Ils comptent aussi sur le retour de Bill Hamid, un gardien de bonne réputation dans la MLS, de retour après un court séjour à l'étranger.

Le TFC dans l’angle mort

Il est surprenant de qualifier Toronto d'«outsider» après leur saison 2017, où ils ont tout raflé en affichant une véritable mentalité de conquérants.

Après n'avoir subi que cinq défaites l'an dernier, ils en ont déjà douze en 2018. Cela dit, leur effectif est sensiblement le même que l'an passé, donc ils ont l'expérience d'être champions et de savoir ce que ça prend pour entrer dans les séries. Ils ont une telle profondeur que tout peut changer rapidement pour eux.

C'est le genre d'équipe qui peut enchaîner plusieurs victoires et d'ailleurs, ils doivent encore affronter l'Impact à deux reprises cette saison. Est-ce que leur victoire de mercredi en finale du Championnat canadien leur donnera un peu plus de confiance? Jozy Altidore a marqué trois buts dans ce match.

Il ne faut pas négliger le Toronto FC. C'est le champion en titre.

Les Sounders sur une lancée

Dans l'Ouest, Seattle est en train de faire ce que Toronto pourrait faire. Les Sounders ont cinq victoires en cinq matchs alors qu'ils étaient bons derniers il n’y a encore pas si longtemps. Ils sont maintenant à quelques points des séries.

Seattle est tout de même le finaliste de la saison dernière et champion en 2016. L'expérience est de leur côté: ils ont l'habitude de ne pas s'inquiéter et de monter en puissance quand il le faut, en deuxième moitié de saison. Non seulement ils pourraient entrer en séries, mais avec l'ère d'aller qu'ils ont, ils pourraient finir encore plus haut au classement. Ils ont 32 points et seulement 23 matchs joués. Ils peuvent vraiment changer la donne au classement.

Zlatan, le catalyseur

Le Galaxy, lui, compte sur un Zlatan Ibrahimovic en pleine forme, il est deuxième meilleur marqueur dans le championnat. Il semble capable de transcender son équipe, même quand ça va mal. Ce n'est pas une équipe qui apparaît menaçante, mais le facteur Zlatan peut faire basculer des matchs à lui seul même si l'équipe a des lacunes défensives. Parce que dans les cinq dernières rencontres, c'est une victoire, une défaite et trois matchs nuls, mais surtout, 11 buts marqués et autant encaissés.

Il faudra que Zlatan garde le cap, mais en même temps, je ne m'inquiète pas pour eux. Ils ont de l'expérience et des joueurs de qualité comme Romain Alessandrini ou Ola Kamara, qui peuvent apporter au niveau offensif.

C'est toujours possible pour Vancouver. Les Whitecaps ne sont encore qu'à quelques points, mais ils devront mieux profiter de leurs matchs à domicile, parce que les équipes qui sont devant eux, la LAFC, le Real Salt Lake, Portland, perdent rarement à domicile. Je vois plus Seattle passer devant Vancouver.

Bref, la fin de saison s’annonce encore une fois mouvementée et pour plusieurs formations, rien n’est encore joué et certaines tendances peuvent même s’inverser. Le beau côté de MLS est que tout est possible. Tout peut basculer facilement d'un côté ou de l'autre.