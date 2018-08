Danault et Bergeron plus vites sur leurs patins grâce à Fast Hockey

Phillip Danault et Patrice Bergeron sont des éternels insatisfaits. Même s’ils sont déjà rapides sur leurs patins, les deux attaquants québécois veulent toujours s’améliorer.

Dans cette optique, ils participent encore cet été aux cliniques de «power skating» offertes par Fast Hockey. TVA Sports y a assisté vendredi. Voyez le reportage de Stéphane Turcot dans la vidéo ci-dessus.

En compagnie d’autres joueurs actuels de la LNH, comme Marc-Édouard Vlasic, David Desharnais et Antoine Vermette, Danault et Bergeron suivent les enseignements du réputé préparateur physique Raymond Veillette, qui les aide à développer leur explosivité. Et ils ont vu des résultats concrets.

«Je vois une nette amélioration dans la façon que je me sens sur mes patins, particulièrement dans les espaces réduits, que ce soit avec ou sans la rondelle», a observé Bergeron.

«Tu essaies des choses ici que tu ne fais pas normalement dans les matchs. Tu vois l’amélioration», a soutenu quant à lui Danault.

Veillette corrobore d’ailleurs ses propos.

«Les entraîneurs ont remarqué les qualités d’explosivité de Phillip après sa première année d’entraînement avec nous», a-t-il indiqué.

Un défi déstabilisant mais bénéfique

En plus de leur explosivité sur patins, ils travaillent sur le maniement de leur bâton.

«Les mains doivent suivre. C’est ce qu’on travaille avec Fast Hockey. C’est vraiment excellent pour tout le monde», a constaté Danault.

Les joueurs rencontrés par TVA Sports n’ont jamais douté de ces nouvelles méthodes d’entraînement. Et ils en redemandent!

«Ils sont acheteurs et demandeurs, a lancé Veillette. Ils voient la pertinence de ces exercices sur la glace. Ça leur change des drills traditionnels qu’ils font pendant la saison.»

«De se faire mettre au défi comme ça durant l’été, c’est toujours très déstabilisant, mais c’est hyper bénéfique, a affirmé Vermette. Au fil du temps, on reconnaît qu’on retrouve nos repères plus rapidement.»

C’est de bon augure à l’approche de la nouvelle saison!