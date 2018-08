Cette semaine dans l’univers de la WWE: Dean Ambrose revient à temps pour SummerSlam!

Publié aujourd'hui à 09h50

Mis à jouraujourd'hui à 10h16

Le Poing: nouvelles et opinions sur la WWE

Le WrestleMania de l’été, SummerSlam est finalement à nos portes. Une grosse carte de lutte avec plusieurs interrogations. Est-ce que Ronda Rousey remportera le titre féminin? Est-ce que ce sera LA bonne pour Roman Reigns? Est-ce que Dean Ambrose tournera le dos à son ami Seth Rollins? Est-ce que Kevin Owens a des chances de remporter la valise? Il y a du pour et du contre pour chacune de ces questions et comme toujours, la suite des événements viendra nous dire si cela aura été de bonnes ou de mauvaises décisions.

Sans me lancer dans le jeu des prédictions (vous le savez, je n’en raffole pas), je crois qu’on va couronner un nouveau champion Universel. Brock s’en va au UFC (pour l’instant à tout le moins) et si la WWE ne veut pas échapper Reigns (certains diront qu’il est déjà trop tard), ils ont intérêt à ce qu’il gagne. Comment la foule va réagir? Mal, même si sa victoire devrait avoir des applaudissements.

Après avoir battu à elle seule trois agents de sécurité, si Ronda ne gagne pas, il y aura une émeute. Mais si on veut commencer à préparer l’événement spécial Evolution, une intervention pourrait arriver. Mais ça ferait deux fois en deux matchs et on ne veut pas que les matchs de championnats de Rousey deviennent quelque chose que les partisans n’ont plus hâte de voir.

Je ne crois pas que Dean Ambrose va se tourner contre son meilleur ami. Je vois déjà une célébration à Raw le lendemain avec les trois membres du Shield. Reigns comme champion Universel, Rollins comme champion Intercontinental et Ambrose qui l’aura aidé à remporter le titre. Ambrose pourrait tourner à Raw par contre.

Finalement, le match dans lequel Owens et Braun Strowman sont est le match idéal pour le monstre parmi les hommes pour perdre sans vraiment perdre. Il peut être encore debout dans l’allée et perdre le combat. Et Owens avec la valise serait vraiment, mais vraiment divertissant. Parce qu’une fois que tu donnes le titre à Braun, qui va le battre? Il est un peu comme l’Undertaker, il n’a pas besoin de titre pour être populaire. Owens pourrait venir interrompre la célébration du Shield le lendemain. Bref, tout ça est bien intéressant et j’ai bien hâte à dimanche.

Entre NXT TakeOver et SummerSlam, la WWE va présenter 18 matchs ce week-end. De ce lot, 13 seront des matchs de championnats. Et sur ce, le titre du Royaume-Uni n’est même pas défendu. C’est beaucoup trop. C’est un fléau qu’on voit depuis des décennies à la boxe, qu’on voit depuis des années à l’UFC et c’est le cas en ce moment dans l’univers de la WWE. L’idée avait du bon lorsqu’il y avait des événements spéciaux séparés, mais maintenant que ce n’est plus le cas, est-ce qu’on a besoin de deux paires de champions par équipe, de deux championnes féminines, de deux champions poids-lourds? Certains champions pourraient facilement performer autant à Raw qu’à SmackDown Live.

Voici à quoi ressemblerait ma liste de titres dans un monde où les licornes vivent :

Raw et SmackDown Live

Titre de la WWE

Titre Intercontinental

Titres par équipe

Titres trio (3 contre 3)

Titre féminine

Titres féminins par équipe

205 Live

Titre mi-lourd (205 Live)

NXT

Titre NXT

Titres par équipe NXT

Royaume-Uni

Titre du Royaume-Uni

Avec d’excellentes cotes d’écoute depuis son arrivée au USA Network, la télé-réalité Miz & Mrs, mettant en vedette Le Miz et la Québécoise Maryse Ouellet, a été renouvelée pour une seconde saison. En voici d’ailleurs un extrait :

Matchs de la semaine

Lio Rush c. Akira Tozawa Tyler Bate c. Roderick Strong Équipe B c. Le Revival c. Matt Hardy et Bray Wyatt

Vidéos de la semaine

Une vraie victoire pour Braun Strowman!

Elias a un fan!

Félicitations à la Canadienne Renee Young pour avoir été la première femme à commenter Raw! https://www.youtube.com/watch?v=IAWHLKnEWLI

Résultats rapides

Greensboro, Caroline du Nord

Ember Moon, acc. par Ronda Rousey a battu Alexa Bliss, acc. par Alicia Fox par disqualification

Baron Corbin a défait Tyler Breeze

Finn Balor et Braun Strowman ont vaincu Kevin Owens et Jinder Mahal, acc. par Sunil Singh

Les champions par équipe L’Équipe B ont battu Le Revival et Matt Hardy et Bray Wyatt dans un match par équipe triple menace

Bobby Roode, Apollo Crews et Titus O’Neil, acc. par Dana Brooke ont défait Mojo Rawley et les Authors of Pain

Ruby Riott, acc. par Sarah Logan et Liv Morgan a vaincu Sasha Banks, acc. par Bayley

Vidéos de la semaine

Voici comment l’historique complète de la rivalité entre Le Miz et Daniel Bryan :

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Résultats rapides

Greenville, Caroline du Sud

Charlotte Flair et Becky Lynch ont battu Mandy Rose et Sony DeVille

Le New Day a défait Sanity

Andrade « Cien » Almas, acc. par Zelina Vega a vaincu Aiden English

Jeff Hardy a battu Shelton Benjamin

Vidéo de la semaine

Gulak lance un message au champion

Résultats rapides

Greenville, Caroline du Sud

Lio Rush a battu Akira Tozawa

Hideo Itami a défait Trent Newman

Cedric Alexander a vaincu Jack Gallagher

Vidéo de la semaine

EC3 et Velveteen Dream, une rivalité tellement divertissante

Ciampa contre Gargano, on n’en aura jamais assez!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Les Street Profits (Angelo Dawkins et Montez Ford) ont battu Les Mighty (Nick Miller et Shane Thorne)

Kairi Sane a défait Aliyah

Tyler Bate a vaincu Roderick Strong

Événement spécial, samedi le 18 août, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour NXT TakeOver : Brooklyn 4

Velveteen Dream c. EC3

Les champions par équipe NXT les Undisputed Era (Kyle O’Reilly et Roderick Strong) c. Les Moustache Mountain (Tyler Bate et Trent Seven)

Le champion Nord-Américain Adam Cole c. Ricochet

La championne féminine NXT Shayna Baszler c. Kairi Sane

Le champion NXT Tommaso Ciampa c. Johnny Gargano dans un match du survivant (Last Man Standing)

Événement spécial, dimanche le 19 août, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour SummerSlam

Pré-SummerSlam

- Match par équipe mixte

Rusev et Lana vs. Andrade “Cien” Almas et Zelina Vega

- Match de championnat mi-lourd 205 Live de la WWE

Cedric Alexander © vs. Drew Gulak

- Match de championnat par équipe de Raw

L’Équipe B © (Bo Dallas et Curtis Axel) vs. Le Revival

SummerSlam

- Match en simple

Daniel Bryan vs. Le Miz

- Match en simple

Finn Bálor vs. Baron Corbin

- Match pour la valise Money in the Bank (Si Strowman perd par DQ ou CO, il perd la valise)

Braun Strowman (détenteur de la valise) vs. Kevin Owens

- Match de championnat Intercontinental de la WWE

Dolph Ziggler © (acc. par Drew McIntyre) vs. Seth Rollins (acc. par Dean Ambrose)

- Match de championnat par équipe de SmackDown Live

Les Bludgeon Brothers © vs. Le New Day

- Match de championnat des États-Unis de la WWE

Shinsuke Nakamura © vs. Jeff Hardy

- Match triple menace pour le championnat féminin de SmackDown Live

Carmella © vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch

- Match de championnat féminin de Raw

Alexa Bliss (c) vs. Ronda Rousey

- Match de championnat de la WWE

AJ Styles © vs. Samoa Joe

- Match de championnat Universel de la WWE

Brock Lesnar (c) (avec Paul Heyman) vs. Roman Reigns

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook ou sur Twitter avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!