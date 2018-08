Canadiens: l'année de vérité pour 5 jeunes joueurs

Jouer dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est une chose... s'y établir est un tout autre défi.

Cinq joueurs des Canadiens de Montréal aborderont le prochain camp d'entraînement pleinement conscients que le temps presse pour se tailler un poste.

Après tout, les chances de se faire valoir ne sont pas indéfinies. Au fil des années écoulées dans la Ligue américaine de hockey (LAH), la fenêtre se referme lentement, mais sûrement. Même les anciens choix de premier tour ne peuvent surfer éternellement sur leur réputation d'antan.

Sans plus tarder, voici les jeunes joueurs du Tricolore pour qui la prochaine saison sera déterminante.

Michael McCarron | C ou AD | 23 ans

Ok, un peu de statistiques.



McCarron a disputé 69 matchs lors des trois dernières saisons. Il a récolté huit points.

Depuis 2015-2016, seulement 18 attaquants ayant disputé au moins 69 matchs ont affiché une moyenne de point par match égale ou inférieure à celle de McCarron (0,12). Voici certains noms dans ce groupe : Steve Ott, Zac Rinaldo, Cody McLeod, Shawn Thornton, Tanner Glass, Jordin Tootoo.

Pour un ancien choix de premier tour... disons que ce n’est pas le Pérou.

Mais espoir, il y a! Après tout, le géant américain avait amassé 38 points, dont 17 buts, en 58 matchs à sa première saison dans la Ligue américaine. McCarron montrait alors un certain flair autour du filet et une efficacité pour protéger la rondelle.

Depuis, sa production offensive a diminué dans la LAH. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec son développement.

L’arrivée de Joël Bouchard pourrait ainsi faire la différence. Est-ce que la passion du Québécois saura redonner confiance à McCarron?

L'attaquant est devenu joueur autonome avec compensation au terme de la dernière campagne. Il n'a pas encore signé un contrat avec les Canadiens cet été.

Rinat Valiev | D | 23 ans

Le Russe a été acquis dans la transaction qui a envoyé Tomas Plekanec à Toronto. Valiev fait partie de cette catégorie de défenseurs défensifs de la nouvelle ère, c’est-à-dire qu’il n’accumulera pas énormément de points, mais il peut tout de même patiner avec la rondelle et offrir une bonne première passe.

Son plus grand défaut est qu’il ne se distingue pas vraiment dans un aspect du jeu. Si tout va bien, il pourrait toutefois devenir un joueur de soutien responsable.

Il jouit d’une bonne portée et il est somme toute mobile pour un défenseur de 6 pi 3 po. Malheureusement pour lui, il ne manque pas de défenseurs gauchers dans l’organigramme des Canadiens. Sachant que Victor Mete et Karl Alzner ont un poste assuré, Valiev luttera avec Mike Reilly, David Schlemko, Xavier Ouellet, David Sklenicka et Michal Moravcik pour une place au sein de la troisième paire. Et n’oublions pas que Jordie Benn, un gaucher généralement utilisé à droite, peut être employé des deux côtés.

Crédit photo : AFP

Kerby Rychel | AG | 23 ans

Cet ancien choix de premier tour s’est lui aussi amené à Montréal dans la transaction qui a impliqué Plekanec.

En quatre matchs avec les Canadiens la saison dernière, Rychel a montré une belle intensité, en plus de récolter un but et une mention d’aide. Il ne s'est toujours pas entendu avec le CH cet été, lui qui est joueur autonome avec compensation.

De plus en plus, les équipes de la LNH veulent quatre trios avec des aptitudes offensives. Un joueur comme Rychel a donc un certain attrait. Il n’a pas été sélectionné au 19e rang du repêchage de 2013 pour rien. Il est doté d’habiletés offensives. Si seulement son coup de patin était plus explosif...

Comme Valiev, Rychel aura fort à faire au prochain camp d’entraînement. Le manque de talent offensif des Canadiens est indéniable, mais ils jouissent d’une profondeur à l’aile gauche. Si bien que Charles Hudon ou Paul Byron pourrait très bien se retrouver au sein du quatrième trio par la force des choses.

Dans ces circonstances, il est difficile de le voir obtenir un autre poste que celui de 13e attaquant. À moins qu’il amène son jeu à un autre niveau. Alors là...

Brett Lernout | D | 22 ans

Le profil de Lernout est plutôt intrigant. Imaginez un défenseur robuste de 6 pi 4 po qui n’est pas très tendre avec son bâton... mais qui patine avec fluidité, sans toutefois avoir un réel potentiel offensif.

Il y a encore une place pour les arrières de son style dans la LNH. Les partisans des Golden Knights ont d’ailleurs été assez surpris par les performances d’un dénommé Deryk Engelland la saison dernière.

Encore faut-il que Lernout soit efficace dans son territoire s’il n’amène pas une contribution offensive digne de mention. Pour ce faire, il devra chasser les élans de nervosité qui l’ont embêté par moments dans la LNH, et prendre de meilleures décisions avec la rondelle.

La blessure de Shea Weber crée une ouverture à la droite de la brigade défensive. Lernout devra en profiter lors du camp d’entraînement, sachant qu'il écoulera la dernière année de son contrat.

Crédit photo : AFP

Daniel Audette | C | 22 ans

Lorsqu'il joue avec assurance, il patine à vive allure en transportant la rondelle et il alimente ses coéquipiers. Le fils de Donald est doué pour entrer en zone adverse en contrôle du disque, en plus d'être fougueux.

Dans la LAH, il n’a néanmoins pas été assez convaincant pour mériter un rappel. À 22 ans, il en sera à la dernière année de son contrat et il devra montrer une nette progression dans son jeu.