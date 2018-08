Bryce Harper montre le chemin

Bryce Harper a produit deux points en plus d’en marquer tout autant, vendredi soir à Washington, pour permettre aux Nationals de vaincre les Marlins de Miami par la marque de 8-2.

Harper a terminé sa soirée de travail avec trois coups sûrs en quatre tout comme Adam Eaton, qui a été à l’origine d’un point en plus de toucher la plaque une fois.

Ryan Zimmerman avait donné le ton au match avec son 10e circuit de la saison claqué au cours de la deuxième manche. Matt Wieters a aussi frappé la longue balle dans la victoire.

Max Scherzer (16-5) s’est une fois de plus montré avare sur la butte. En six manches de travail, il n’a accordé aucun point sur cinq simples et un but sur balle. De plus, il a éventé sept frappeurs adverses.

Le seul point des visiteurs a été le résultat du premier circuit en carrière d’Austin Dean. Le coup de quatre buts a été réussi aux dépens de Trevor Gott.

Dan Straily (4-6) a encaissé la défaite après avoir permis cinq points mérités en six manches.