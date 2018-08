Les 10 meilleurs espoirs de l'Impact

La profondeur de l’Impact de Montréal a été l’objet de nombreuses critiques depuis le début de la campagne. En effet, la réserve du Bleu-Blanc-Noir semble peu garnie et des blessures sérieuses à des joueurs du onze partant comme Ignacio Piatti, Saphir Taïder ou Rod Fanni mettraient probablement aux oubliettes les chances de la troupe de Rémi Garde de faire les séries.

En jetant un coup d’œil aux jeunes joueurs de 22 ans et moins évoluant dans les rangs de l’équipe première ainsi que dans ceux de l’académie, l’avenir pourrait toutefois changer les choses...

Dans le meilleur des mondes, grâce à ces jeunes qui attendent avec impatience de savourer leurs premières minutes dans la MLS ou d’obtenir un plus grand rôle avec la formation montréalaise, l’Impact pourra compter sur cette profondeur tant recherchée.

Après ce prélude, voici donc une liste des meilleurs espoirs (22 ans et moins) qui pourraient jouer un rôle essentiel avec l’Impact de Montréal dans les années à venir.

1. Mathieu Choinière

Les spectateurs ayant assisté au match de demi-finale du Championnat canadien au Stade Saputo ont pu découvrir pour la première fois ce jeune Québécois, qui a fait son entrée sur le terrain dans les derniers instants de la rencontre.

Premier contrat mardi, premières minutes et première cloche mercredi. Tout ça à 19 ans. Gros gars, Mathieu Choinière.



First pro contract signed on Tuesday, first pro minutes played and first bell rung on Wednesday. At 19. Props, Mathieu Choinière.#IMFC #MTLvVAN #CanChamp pic.twitter.com/ujqhbtLy10 — Impact de Montréal (@impactmontreal) 19 juillet 2018

Choinière est le premier joueur issu de l’Académie de l’Impact à avoir effectué le cycle complet avec l’organisation depuis sa fondation. Notre analyste Patrice Bernier a vanté les mérites du milieu de terrain de 19 ans, qui se démarque davantage par sa vision de jeu et son intelligence que par ses habiletés techniques.

Ayant montré de belles choses sans être dominant, il a tout de même été efficace lors de ses apparitions depuis le début de la saison. Choinière gagnera sans doute en confiance l’année prochaine et perfectionnera certains aspects de son jeu afin de devenir un atout essentiel pour Rémi Garde.

Son nom figure ainsi au premier rang des meilleurs espoirs en raison de son énorme potentiel et du fait qu’il risque d’avoir un impact immédiat avec l’équipe très bientôt.

À voir : le magnifique but à l’aide d’une bicyclette que Mathieu Choinière a marqué cette saison���� pic.twitter.com/mLAJf0WHXg — Supporters IMFC (@ImfcSupporter) 17 juillet 2018

2. Clément Bayiha

La relève au milieu de terrain ne semble pas inquiétante à Montréal, alors que les jeunes de l’académie évoluant à cette position pointent le bout de leur nez aux camps de perfectionnement de l’équipe première.

Fraîchement débarqué de l’équipe des U19, le milieu Clément Bayiha vient de signer son premier contrat professionnel avec le club partenaire de l’Impact en USL, le Fury d’Ottawa.

Rémi Garde est encore un peu confus avec les règles très compliquées de la MLS, mais clairement Clément Bayiha est un joueur qu'il aime beaucoup et son avenir est à Montréal. Sa signature à Ottawa est une façon de contourner les problèmes de congestion dans l'effectif. #IMFC — Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) 24 juillet 2018

Le Camerounais d’origine, produit de l’AS Blainville, a participé aux succès des U19 grâce à une récolte de neuf buts en 24 matchs en USSDA, la ligue de développement américaine dans laquelle évoluent les équipes de l’académie. Efficace dans tous les sens du jeu, il avait laissé une forte impression à Rémi Garde lors du dernier camp hivernal.

L’entraîneur du Bleu-Blanc-Noir ne souhaite toutefois pas encore se servir de Bayiha cette saison, lui qui a affirmé qu’il lui reste des habiletés techniques à perfectionner et qu’il devra trouver une spécialité dans son jeu s’il souhaite pouvoir se retrouver parmi les plans de l’Impact.

3. James Pantemis

S’il y a bien un gardien de but qui pourrait savourer ses premières minutes de jeu en MLS et remplacer Evan Bush dans les prochaines saisons, c’est James Pantemis. Le portier en a impressionné plusieurs lorsqu’il a rejoint l’Académie de l’Impact en 2014.

Le Montréalais a d’ailleurs eu le privilège de s’entraîner avec les autres gardiens de l’équipe avant de signer son premier contrat avec le grand club l’année dernière.

Malgré une déchirure ligamentaire subie en 2016, l’équipe montréalaise a tout de même décidé de l’inviter au camp d’entraînement hivernal. Bonne décision, car depuis ce temps, il est toujours au sein de l’équipe première.

Le jeune homme de 21 ans originaire de Pierrefonds a même convaincu le sélectionneur du Canada de l’intégrer dans la formation chez les U17, U18 et U20. Ses aptitudes remarquables lui ont également permis de s’entraîner à Bologne, en Italie, avec le club partenaire de l’Impact en Série A.

Avec sa vitesse de réaction exceptionnelle et son talent naturel pour bloquer les frappes adverses, l’avenir de Pantemis en MLS est garanti. Reste à savoir quand ce moment arrivera...

4. Calin Calaidjoglu

Un joueur qui aurait pu se situer plus haut dans cette liste, c’est bien le milieu d’origine roumaine Calin Calaidjoglu. Joueur chez les U17 l’année dernière, il fait déjà saliver les patrons de l’Académie et de l’équipe première.

Étant qualifié de «véritable pépite», Calaidjoglu a carrément dominé la ligue grâce à une récolte de 13 buts et 23 passes décisives... en 25 matchs!

This goal from Calin Calaidjoglu wins the group and puts Montreal into the semis! #GACup pic.twitter.com/ENSkoi8yrL — Ben Baer (@BenBaer89) 26 mars 2018

Le jeune joueur prometteur a encore bien des choses à prouver afin de décrocher un contrat MLS, mais pourrait devenir le fameux milieu offensif tant recherché par l’Impact. En résumé : Calin Calaidjoglu, un nom à retenir.

5. Daniel Kinumbe

Le latéral offensif a accompagné Clément Bayiha au dernier camp préparatoire de l’équipe. Kinumbe est probablement le plus bel espoir chez les défenseurs actuellement, lui qui pourrait ajouter du piquant à l’attaque tout en bloquant avec brio les offensives adverses.

Avec les U19, il a marqué pas moins de 10 buts en 25 matchs. Il ne s’agirait pas d’une surprise de le voir signer un contrat avec l’Impact à la fin de son entente avec le Fury d’Ottawa.

À son arrivée sur le terrain lors de sa première rencontre avec la formation ontarienne, Kinumbe a mis de l’avant son explosion en y allant d’une frappe qui a terminé sa course sur le poteau; ce qui est certain c’est qu’il a laissé une bonne première impression à son entraîneur.

87' An absolute rocket of a shot from Daniel Kinumbe hits the post as #FuryFC continues to apply pressure ��#NSHvOTT #WeStandTogether — Ottawa Fury FC (@OttawaFuryFC) 11 août 2018

Le joueur natif de Sherbrooke pourra goûter à davantage de temps de jeu avec l’équipe de la capitale canadienne dans les prochains matchs et montrer l’étendue de ses aptitudes aux partisans de l’Impact.

6. Ken Krolicki

On ne pouvait pas bouder Ken Krolicki et l’exclure de cette liste. Le Japonais a réussi cette année ce que plusieurs croyaient impossible, soit figurer sur le XI de départ de Garde pour la majorité des matchs de l’Impact. Efficace en relance défensive, le choix de l’Impact au dernier repêchage possède une facilité à remporter des duels, chose qui est nettement appréciée par son entraîneur.

Ce dernier, aussi efficace peut-il être en zone défensive, devra améliorer son flair offensif dans le futur s’il souhaite conserver la confiance de Garde, car il semble perdre tous ses moyens quand il est en possession du ballon dans les 30 derniers mètres. Et ne parlons pas des décisions qu’il prend quand il est devant le gardien ennemi...

Il reste heureusement beaucoup de temps pour le milieu de 22 ans pour travailler sur ses faiblesses, lui qui est d’ailleurs très combattif et très intelligent. Il est aussi en mesure d’apprendre rapidement.

7. David Choinière

Le frère aîné de Mathieu Choinière fait présentement partie des réservistes et attend avec impatience de fouler le terrain pour la première fois cette année. Malheureusement pour lui, les chances que cela se produise sont bien minces en raison de la récente acquisition de Micheal Azira à la date limite du mercato.

Le Québécois avait participé à son premier match avec l’uniforme de l’Impact lors du match face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre en octobre 2016. Il avait d’ailleurs montré de belles choses en se portant à l’attaque. Choinière avait effectivement tenté deux tirs et en avait même cadré un.

Depuis ce temps, il n’a totalisé que cinq petites présences avec l’Impact, malgré son statut de milieu prometteur. Il faut dire que le Québécois se remettait d’une longue blessure l’année dernière, mais il pourrait éclore offensivement lorsqu’il se sentira finalement en pleine forme.

Avant de se joindre à la formation, il avait marqué son premier but chez les professionnels dans les rangs du défunt club de la ville en USL, le FC Montréal.

8. Jeisson Vargas

On semble l’oublier alors qu’il est victime de nombreuses critiques par les temps qui courent, mais le Chilien n’aura que 21 ans en septembre. Il est donc normal qu’il n’ait pas encore beaucoup d’assurance sur le terrain et qu’il commette quelques erreurs.

Vargas est un attaquant avec des habiletés exceptionnelles et une frappe d’une précision chirurgicale. Véritable finisseur, il ne semble toutefois pas s’accommoder au système de jeu de Garde pour l’instant.

Il ne faut pas oublier qu’il figure au troisième rang des buteurs de l’équipe, grâce à une récolte de quatre filets en 16 matchs disputés cette saison.

Jeisson Vargas en nomination pour le But de la semaine AT&T de la MLS!

Vargas nominated for @MLS AT&T Goal of the Week!



VOTE >> https://t.co/RUOtjsC4bO#IMFC | #GOTW pic.twitter.com/f6oeMNhpAN — Impact de Montréal (@impactmontreal) 4 juin 2018

D’ailleurs, à cinq pieds et cinq pouces et 155 livres, l’ailier montre des signes de fragilité dans son jeu, lui qui évolue pourtant dans un championnat axé sur la robustesse. Il devra prendre de la masse musculaire et devenir plus solide sur ses deux pieds s’il souhaite obtenir davantage de temps de jeu.

9. Woobens Pacius

Ce n’est pas nouveau, le besoin d’un marqueur naturel à Montréal est criant. Même si l’organisation risque de résoudre ce problème à moyen terme à la fin de la saison avec la signature d’un numéro 9 provenant de l’Europe ou de l’Amérique du Sud.

L’Impact pourrait tout de même compter plus tard sur l’attaquant de 17 ans Woobens Pacius, qui a le talent pour mettre le ballon dans les filets. Marqueur de 16 buts la saison dernière dans la USSDA, Pacius devra poursuivre sur cette lancée s’il souhaite attirer l’attention de l’équipe première.

Woobens Pacius' goal put Montreal through to the semis briefly (Rapids up 2-0 on Xolos) but Philly just tied it up. Union are through to the semis at the moment. #GACup pic.twitter.com/7bwH89C8ZB — Ben Baer (@BenBaer89) 26 mars 2018

10. Shamit Shome

À seulement 20 ans, le choix de deuxième tour (41e au total) de l’Impact lors du SuperDraft de 2017 pourrait aider la profondeur en milieu de terrain chez le onze montréalais. Ancien joueur du FC Edmonton, club de la NASL, le Canadien pourrait améliorer son jeu à vitesse grand V sous les ordres de Rémi Garde.

Pour l’instant, il serait difficile d’imaginer Shome endosser le rôle de partant, mais il pourrait devenir un très bon remplaçant et une valeur sûre sur le banc. En améliorant ses relances offensives et son sens défensif, il agirait à titre de police d’assurance à Samuel Piette, qui commence à se fatiguer à force de disputer 90 minutes de jeu à chaque affrontement.

Mentions honorables; Karifa Yao chez les U19, Moulay Belghiti pour les U17, Julien Bourassa, Tomas Giralfo et Matthew Catavolo chez les U15 sont à surveiller selon le journaliste Vincent Destouches.