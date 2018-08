Un tunnel du futur pour se rendre au Dodger Stadium?

Rien de trop beau pour les Dodgers! Malgré une saison en deçà des attentes sur le terrain, le club de Los Angeles attire en moyenne près de 47 000 personnes par match à domicile. Et pour éviter la cohue, voilà qu’une compagnie dirigée par le célèbre Elon Musk envisage la construction d’un tunnel pour le moins innovateur.

Le projet intitulé «Dugout Loop» est évidemment à prendre avec un grain de sel. Fondateur de la compagnie Tesla, Musk n’en est pas à sa première idée qui sort de l’ordinaire.

Pour l’heure, la nouveauté a été dévoilée par l’entreprise en question, «The Boring Company», plus tôt cette semaine, en collaboration avec la Ville de Los Angeles. En résume, un tunnel privé devant accueillant des véhicules électriques à grande vitesse viendrait relier la station de métro East Hollywood au Dodger Stadium. Plutôt que de perdre plus d’une heure dans le trafic, l’amateur de baseball se retrouverait au stade en moins de cinq minutes.

«Le "Dugout Loop" sera bon pour les partisans, amenant une autre façon rapide et abordable pour les gens de se rendre aux matchs locaux, a réagi Tucker Kain, directeur des finances des Dodgers, dans un texte publié sur le site web du réseau ESPN. Cela aidera aussi à réduire la circulation dans le quartier avoisinant le Dodger Stadium.»

Plus d’un an à construire

Si le projet se matérialise, on estime à 14 mois le temps nécessaire pour la construction du tunnel d’environ six kilomètres.

Même si les Dodgers dominent déjà le baseball majeur au chapitre des assistances locales, la capacité du Dodger Stadium demeure de 56 000 personnes.

Avec ce projet de tunnel à Los Angeles, c’est la fameuse phrase du film «Field of Dreams» qui revient à la surface : «If you build it, the will come». En effet, avec la construction du "Dugout Loop", les foules pourraient être encore plus imposantes aux matchs locaux des Dodgers.