Samuel Girard a les yeux déjà rivés vers 2022

Après avoir obtenu sa toute première médaille d'or olympique en 2018, le patineur de vitesse courte piste Samuel Girard a déjà mis les succès de Pyeongchang derrière lui et se prépare de manière intensive dans le but de décrocher de meilleurs résultats lors des prochains Jeux olympiques d’hiver.

«Il ne me reste plus que quatre ans pour me préparer et pour apporter quelques petits correctifs, a expliqué Girard, jeudi, sur les ondes de TVA Sports. Je m’entraîne six jours par semaine depuis le mois de mai pour revenir encore plus fort pour les Jeux de 2022 à Pékin, en Chine.»

Du sang neuf à la tête de l'équipe canadienne

Le natif de Ferland-Boilleau, au Saguenay, pourra d'ailleurs compter sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur au sein de l’équipe nationale canadienne en vue de la prochaine saison, soit Éric Bédard, qui a déjà occupé les mêmes fonctions avec l’équipe allemande en 2010, lors des Jeux olympiques de Vancouver et celle d’Italie en 2014, à Sotchi.

Girard a ajouté que ce changement de personnel pourra grandement améliorer les performances collectives de l’équipe masculine canadienne.

«Éric [Bédard] va aborder la saison avec de nouvelles stratégies pour que chaque patineur décroche de meilleurs résultats. On va apprendre de nouvelles choses afin d’être au sommet de notre talent pour 2022.»

Le patineur affirme que l’arrivée de Bédard lui permettra de peaufiner ses compétences afin de remporter des médailles dans quatre ans.

«J’ai tendance à me retenir un peu, Éric est la meilleure personne pour me pousser à me surpasser, a-t-il mentionné. Je suis convaincu que je vais aller encore plus loin grâce à lui.»

Une chance de médaille supplémentaire pour le Canada

D’un autre côté, Girard a commenté l’arrivée du relais mixte, une nouvelle épreuve qui verra le jour aux Jeux de Pékin.

«Le Canada compte sur des patineurs extrêmement forts autant chez les gars que chez les filles, a lancé l'athlète de 22 ans. Le pays a donc de très bonnes chances de récolter une médaille dans cette nouvelle discipline.»

