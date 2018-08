Ryan Callahan sur patins

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Ryan Callahan a patiné mercredi pour la première fois depuis qu’il a subi une opération à l’épaule droite durant la saison morte.

Ayant passé sous le bistouri le 31 mai, le joueur d’avant était heureux de se présenter pour une séance optionnelle sur la glace en compagnie de quelques coéquipiers, dont Nikita Kucherov et Andrei Vasilevskiy. Initialement, les médecins ont estimé à cinq mois sa période de convalescence, mais le directeur général Steve Yzerman avait précisé qu’il ne s’attendait pas à le voir au camp d’entraînement.

«Mon épaule va bien. J’ai pu faire les choses que je voulais, même si je ne peux évidemment pas encore décocher des tirs. Le contrôle de la rondelle, le travail sur le patinage, bref, tout s’est déroulé comme prévu», a-t-il mentionné sur le site web du Lightning.

L’ancien des Rangers de New York vise un retour en novembre, ce qui signifie qu’il manquera le premier mois du calendrier régulier.

«Ma rééducation des 11 premières semaines a été excellente, a-t-il admis. Je suis physiquement là où il faut normalement se retrouver après ce délai.»

Souvent blessé

Callahan a eu sa part d’ennuis au cours des récentes années, puisqu’il s’agit du troisième été en quatre ans durant lequel il doit se remettre sur pied. En 2015 et 2016, il a été opéré pour un problème à la hanche droite.

«C’est toujours stressant et frustrant quand vous passez la saison estivale en rééducation et que vous n’êtes pas capable de vous entraîner à votre guise, a-t-il dit. Malheureusement, on s’y habitue et on comprend que ça fait partie du sport. Il y aura des blessures et un processus à suivre.»

Le vétéran de 33 ans a récolté cinq buts et 13 mentions d’aide pour 18 points en 67 rencontres lors de la dernière campagne, ajoutant trois points en 15 matchs éliminatoires.