Marc-André Fleury à la porte des légendes

«Flower, un des meilleurs gardiens de tous les temps!» Jonathan Bernier, le nouveau gardien des Red Wings de Detroit, a lancé cette petite phrase à Marc-André Fleury dans le vestiaire de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Fleury et Bernier sortaient d’un entraînement estival de près de 90 minutes sous la supervision de Marco Marciano, l’entraîneur des gardiens pour le Rocket de Laval.

En s’étirant au sol, Bernier regardait une vidéo de différents exercices qu’il venait d’exécuter sur la glace. Il écoutait d’une oreille les recommandations de Marciano et de l’autre, il se concentrait à suivre une petite discussion entre l’auteur de ces lignes et l’homme masqué des Golden Knights de Vegas. De l’espionnage d’un très grand niveau !

Il y a un chiffre qui a capté l’attention des deux gardiens: 404. Pour 404 victoires dans la LNH. À 33 ans seulement, Fleury se retrouve au 11e rang de l’histoire. Il a devancé l’an dernier trois grands noms de sa profession, Grant Fuhr (403), Chris Osgood (401) et Dominik Hasek (389).

Au cours des prochains mois, Fleury gravira encore quelques échelons. Il n’est qu’à trois gains de Glenn Hall et à 19 de Tony Esposito.

«Ça me fait vieillir un peu, a répliqué Fleury. Je savais que j’avais un peu plus de 400 victoires, mais je n’étais pas certain du chiffre exact. J’ignorais aussi que je me rapprochais de Hall au 10e rang et d’Esposito au 9e rang. C’est tout un honneur. Il y a de gros noms dans cette liste. J’ai toujours adoré les gardiens. C’est un honneur de voir mon nom parmi cette liste.»

Le plateau des 500

En retirant son équipement, Fleury a consulté la liste des meilleurs gardiens de l’histoire du circuit pour les victoires.

«Wow, 691 victoires. C’est des victoires en ta! Je ne sais pas si ce record sera battu un jour.»

L’homme à 691 victoires, c’est Martin Brodeur. Après l’ancienne gloire des Devils du New Jersey, il y a un autre gardien originaire du Québec avec Patrick Roy. L’ancien du CH et de l’Avalanche a terminé sa carrière avec 551 triomphes. À ce jour, il y a seulement deux gardiens qui ont franchi le cap des 500 victoires.

Roberto Luongo (471) et Henrik Lundqvist (431) pourraient les imiter. Parmi les gardiens toujours actifs, Fleury est le prochain qui aura l’occasion de s’attaquer à cette marque.

«Je ne pense pas à ça, a-t-il mentionné avec son sourire habituel. Mais il reste quatre ans à mon contrat avec les Golden Knights. J’ai donc une chance mathématique d’atteindre le plateau des 500 victoires. J’espère rester en santé et continuer de gagner mes matchs. À ma retraite, je pourrais plus apprécier mes statistiques. J’ai toujours considéré les victoires comme la statistique la plus importante. Tu peux parfois aussi bien jouer dans un gain de 5 à 4 qu’une victoire de 2 à 1.»

Il y a toutefois un élément qui favorise les gardiens actuels. Après le lock-out qui a mené à l’annulation de la saison 2004-2005, les dirigeants de la LNH ont innové avec l’abolition des matchs nuls et l’instauration des tirs de barrage à partir de la saison 2005-2006. Un gardien comme Terry Sawchuk, qui occupe le 6e rang avec 445 victoires, se retrouverait plus haut au classement s’il avait pu remporter une bonne portion de ses 171 matchs nuls.

Trois ans de plus

Un peu plus d’un mois après l’élimination des Golden Knights en cinq matchs en finale de la Coupe Stanley contre les Capitals de Washington, Fleury a paraphé une prolongation de contrat de trois ans et 21 millions.

«C’était mon but de rester avec l’équipe, a-t-il mentionné. Je ne me suis jamais posé de question, je voulais obtenir une prolongation de contrat. Mon agent [Allan Walsh] a rapidement parlé avec George McPhee. Il n’y a pas eu de gros enjeux. Je désirais jouer d’autres années à Vegas dans le but d’y finir ma carrière.

«Les Knights m’ont procuré ma deuxième chance dans la LNH, a-t-il continué. Je suis redevenu un gardien numéro un. Ils me respectent beaucoup. J’ai du plaisir avec cette équipe. C’est assez magique à Vegas.»

Toujours douloureux

Marc-André Fleury n’a pas encore regardé des images des Capitals de Washington célébrant leur première conquête de la coupe Stanley. Il n’a pas vu le sourire édenté d’Alexander Ovechkin quand il brandit le célèbre trophée au-dessus de sa tête.

Deux mois plus tard, Fleury n’a pas encore complètement cicatrisé cette élimination en cinq matchs face aux Capitals. Gagnant à trois reprises de la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh, le gardien originaire de Sorel a expérimenté la douleur d’une défaite pour une deuxième fois.

«À 33 ans, il me reste maintenant moins de chance d’y retourner, a-t-il souligné. Mais la première défaite en finale en 2008 a fait possiblement plus mal. Je n’avais pas encore eu la chance de gagner la coupe Stanley. Je ne savais pas si j’étais pour y retourner. Je me disais que je venais de manquer ma chance.

«Là, j’avais déjà remporté la coupe Stanley à trois reprises, mais jamais avec les Golden Knights, a-t-il enchaîné. Nous avions l’occasion d’écrire le dernier chapitre d’une incroyable histoire. J’aurais tellement aimé ça. Quand tu joues, tu veux toujours gagner. Chaque fois que tu passes proche, c’est rough de perdre.»

En 2008, Fleury n’entretenait pas une grande animosité avec les Red Wings de Detroit. En 2018, c’était différent face aux Caps.

«Ça faisait drôle aussi de perdre contre Washington, a-t-il précisé. Dans le passé, nous battions toujours les Caps, mais c’était à mon époque avec les Penguins. En même temps, j’ai beaucoup de respect pour plusieurs joueurs de cette équipe. Je suis heureux pour Ovechkin, Backstrom, Holtby et compagnie.

«Ovechkin a changé son image lors de cette finale. Il est toujours aussi dangereux avec son tir et sa présence en supériorité numérique, mais il a aussi bloqué des tirs et il se repliait dans son territoire. Il a fait des sacrifices pour le bien de son équipe, il ne faisait pas toujours ça avant.»

Deux départs importants

L’an dernier, les Golden Knights ont surpris la planète hockey en atteignant la finale. Un exploit surréaliste pour une équipe d’expansion.

À leur deuxième saison, les Knights auront maintenant la pression de se maintenir parmi les formations prétendantes. La route sera longue et pénible, mais pas impossible.

«Nous avons un groupe très proche, a rappelé Fleury. Mais les départs de James Neal et de David Perron feront assez mal. Ils étaient deux gros morceaux de notre équipe, autant sur la glace que dans le vestiaire. Ils jouaient un rôle important avec les plus jeunes et ils n’avaient pas peur de parler. Ça ne sera pas facile de les remplacer. J’ai entendu toutefois que de bonnes choses au sujet de Paul Stastny. Il solidifiera notre ligne de centres.»