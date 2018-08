10 sérieux candidats à la coupe Stanley

À l’approche des camps d’entraînement de la Ligue nationale de hockey (LNH), bien malin est celui qui croit pouvoir prédire le gagnant de la coupe Stanley dans 10 mois.

Il est toutefois possible de voir émerger quelques équipes qui semblent avoir les atouts pour croire en leurs chances. Voici donc une liste de sérieux candidats qui pourraient rallonger leur saison jusqu’au mois de juin.

Capitals de Washington

À tout seigneur, tout honneur: les champions en titre pourraient fort possiblement répéter leurs exploits l’année prochaine, eux qui ont voté pour la stabilité cet été.

Bien entendu, ils se sont séparés de leur entraîneur-chef Barry Trotz, mais le noyau de la formation reste intact. Philipp Grubauer, Alex Chiasson et Jay Beagle sont les principaux éléments qui ne seront pas de retour.

Le capitaine Alexander Ovechkin a vécu l’extase en soulevant la coupe une première fois et il a bien fêté l’événement. Sera-t-il aussi motivé pour répéter l’exploit dès cette année? Un dossier à suivre.

Maple Leafs de Toronto

La formation ontarienne regorgeait déjà de jeunes talents offensifs lui permettant d’aspirer légitimement aux grands honneurs. L’ajout de John Tavares, acquis du marché des joueurs autonomes, fait d’elle une sérieuse candidate.

Les Maple Leafs, en quête d’un premier championnat depuis 1967, sont par ailleurs les favoris des preneurs aux livres en ce moment.

Jets de Winnipeg

Écartés par les surprenants Golden Knights de Vegas en finale de l'Association de l’Ouest, les Jets ont malgré tout démontré qu’ils étaient à prendre au sérieux en éliminant les Predators de Nashville.

Le club canadien a malgré tout perdu le pivot Paul Stastny sur le marché des joueurs autonomes cet été et il ne l’a pas remplacé.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une année névralgique pour l’équipe, puisque Patrik Laine et Kyle Connor devraient commander de grosses augmentations l’été prochain et que Blake Wheeler, Jacob Trouba et Tyler Myers devront également négocier de nouvelles ententes. Des choix devront être faits.

Predators de Nashville

Montrant l’une des meilleures brigades défensives de la ligue et comptant sur l’actuel détenteur du trophée Vézina, soit Pekka Rinne, les Predators sont de sérieux candidats pour le titre.

Lightning de Tampa Bay

Le Lightning mise sur l’un des noyaux les plus jeunes et les plus talentueux de la LNH. Nikita Kucherov, Brayden Point, Yanni Gourde et Victor Hedman ont tous au moins amassé 60 points et ont tous moins de 27 ans.

L’équipe de Steve Yzerman devrait être dans cette liste pour plusieurs années.

Bruins de Boston

Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak ont fait la pluie et le beau temps lors de la dernière campagne, étant pratiquement impossibles à arrêter. Le résultat a été probant: une récolte de 112 points et le quatrième rang au classement général de la ligue.

L’ajout de quelques recrues en cours de route, dont Ryan Donato, qui a eu un impact immédiat après avoir fait le saut directement du hockey universitaire à la LNH, permettra aux Bruins de miser sur une profondeur primordiale pour espérer un long parcours printanier.

Penguins de Pittsburgh

Peut-on exclure d’une liste de prétendants à la coupe Stanley une équipe qui compte sur Sidney Crosby et Evgeni Malkin pour pivoter ses deux premiers trios?

Paris audacieux

Outre ces sept équipes, quelques autres peuvent aspirer aux grands honneurs sans toutefois être des choix logiques.

Les Kings de Los Angeles, avec l’ajout d’Ilya Kovalchuk, qui effectue un retour en Amérique du Nord après quelques saisons dans la Ligue continentale de hockey (KHL), pourraient brouiller les cartes.

Les Sharks de San Jose et les Ducks d’Anaheim, deux clubs qui ont opté pour la stabilité après avoir connu des saisons de 100 points, sont également à considérer.