Les Redmen prêts à récolter les fruits

Après une saison 2016 qui laissait présager de bons moments, les Redmen de McGill ont subi une dégringolade l’an dernier en ratant les séries pour une quatrième fois en cinq ans.

«Ou bien tu gagnes, ou bien tu apprends, lance d’entrée de jeu l’entraîneur-chef Ronald Hilaire, dont la troupe n’a signé qu’une victoire en huit parties. On a appris beaucoup l’an dernier. On ne peut pas parler de complaisance, mais de malchance en raison de toutes les blessures. Nous étions à court de quatre joueurs de ligne offensive à un moment donné et Andrew Seinet-Spaulding n’a joué qu’une demi-saison.

«Il n’y a pas eu de remises en question, mais les exigences ont augmenté à l’endroit des joueurs et des entraîneurs. Tu n’as pas le choix si tu veux être en compagnie des meilleures équipes. On a apporté des changements bénéfiques.»

Élu sur l’équipe d’étoiles en 2016 à sa saison recrue, Jean-Philippe Hudon croit que les amateurs verront des Redmen beaucoup plus matures cette année. «Nous sommes prêts pour une grosse saison, a affirmé le maraudeur. Le noyau de l’équipe est ensemble depuis deux ans. La maturité acquise au cours des deux dernières années nous apportera beaucoup. On a appris depuis deux ans et on souhaite récolter les efforts semés. Malgré notre fiche de 1-7 l’an dernier, nous avons appris à chaque partie. Nous serons plus imputables et on portera davantage attention aux détails. Cela nous a fait mal l’an dernier en fin de saison.»

Du positif

Hilaire retient du positif de la dernière campagne. «Nous avons appris à gérer le stress en effectuant quelques remontées en fin de saison, et cette expérience va nous servir cette année, a indiqué l’ancien plaqueur des Bulls de Buffalo. L’objectif est de progresser chaque semaine et éviter les mauvais départs comme l’an dernier, où ça faisait rapidement boule de neige.»

Hudon, le plaqueur Andrew Seinet-Spaulding, l’ailier défensif Ousmane Guindo et le secondeur Antoine Mongeau seront des éléments importants de l’unité défensive des Redmen.

En offensive, les Redmen pourront compter sur le retour de Rémi Bertellin. Après un excellent premier match face au Rouge et Or de l’Université Laval, le receveur français s’est déchiré le ligament croisé antérieur la semaine suivante face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, pour ruiner sa saison. Il effectue un retour progressif.

Recrue offensive par excellence dans le RSEQ l’an dernier, le porteur de ballon Daniel Adesegun et le receveur étoile Jeremy Sauvageau sont deux autres valeurs sûres en offensive.

Signe de la jeunesse, les Redmen n’ont perdu aucun joueur qui a gradué. Joël Houle a jonglé avec ses options, mais le finaliste au trophée Russ Jackson a décidé de revenir pour une dernière année. Il sera utilisé comme ailier rapproché et centre arrière, mais on ne devrait plus le voir comme joueur de ligne offensive.

Camp en résidence

Seule équipe du RSEQ à ne pas s’entraîner sur son terrain, les Redmen ont tenu leur camp d’entraînement au Collège Bourget, à Rigaud, pour une quatrième année consécutive.

«Contrairement aux autres équipes qui sont plus homogènes, on recrute partout et on voulait créer une chimie plus rapidement en passant une semaine ensemble, a expliqué Hilaire. À l’exception des petits lits des résidences et de l’absence d’air conditionné, tout était parfait. Les gars ont bien aimé. En partant d’ici, tous se connaissent et il n’y a plus de recrues et de vétérans, mais seulement des Redmen.»

En plus de deux Américains, les Redmen miseront sur un ailier défensif brésilien et un botteur australien qui devrait se joindre à l’équipe tout juste avant le début de la saison. Andrew Kyriako est une connaissance d’un ancien botteur qui a évolué à Buffalo avec Hilaire.

McGill perd son quart-arrière partant

Les Redmen de McGill seront privés des services du quart-arrière Frédéric Paquette-Perrault pour une période indéterminée.

Le pivot de troisième année a quitté le camp des Redmen, dimanche dernier, pour des raisons personnelles. Partant à ses deux premières campagnes à McGill, le produit des Spartiates du Vieux Montréal était l’une des pièces maîtresses de l’offensive des Redmen.

«Fred a quitté dimanche soir pour des raisons personnelles que je ne vais pas dévoiler, a confirmé l’entraîneur-chef Ronald Hilaire. Je ne veux pas entrer dans les détails. On ne sait pas s’il va revenir ou non.»

Dimitrios Sinodinos prendra les commandes de l’offensive des Redmen. Il a bien fait l’an dernier à sa saison recrue quand on a fait appel à ses services. «On parle de deux quarts-arrière numéro un, a affirmé Hilaire. Nous avons eu la chance de recruter deux excellents quarts-arrière en 2016 et 2017. Dimitrios fait extrêmement bien et on roule notre offensive à plein régime. Il possède des qualités exceptionnelles de leader et pour rallier les troupes. Il possède un bras que tout entraîneur rêve d’avoir pour son quart.

«Il est très mobile et peut créer plusieurs choses avec ses pieds, de poursuivre le pilote des Redmen. Au cours des dernières années, des gars comme Hugo Richard et Gabriel Cousineau ont connu du succès parce qu’ils sont très mobiles.»

Intensité

Le produit des Cheetahs de Vanier a hâte d’entamer la saison. «Ce n’est jamais bon de perdre un bon joueur comme Fred, a-t-il indiqué. Je suis excité d’amorcer la saison. Je suis un gars intense qui aime la compétition. Je suis un gars vocal sur le terrain qui aime rallier les troupes.»

À sa première saison universitaire, Sinodinos a complété 57 de ses 107 passes, pour 884 verges. Il a lancé trois passes de touché et fut victime de cinq interceptions. Il a amassé 102 verges et un majeur en 19 courses.

Saine compétition à l’offensive

Pendant la saison morte, les Redmen souhaitaient regarnir leur ligne offensive.

«Nous avons mis la main sur des recrues qui ont faim et la compétition a monté d’un cran au camp, a raconté l’entraîneur-chef Ronald Hilaire. L’an dernier, nous avons vécu une hécatombe sur la ligne offensive avec la perte de nos piliers Ludovic Morin, Yordan Radev et Alexis Andrieux. À certains entraînements, on misait seulement sur sept ou huit joueurs de ligne.»

Alexandre Marcoux et Xavier Houle représentent deux belles prises. Marcoux évoluait comme centre sur la première unité au moment de notre visite. «Je dois travailler fort tous les jours parce que tous les joueurs sont bons contrairement au cégep, a souligné le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. J’ai évolué comme bloqueur l’an dernier à Lévis, mais je peux jouer partout. La position de centre est celle où j’ai le moins pratiqué.

«Nous sommes une jeune ligne offensive, mais nous serons capables d’atteindre nos objectifs si on travaille fort, peu importe notre âge, de poursuivre Marcoux. Dimitrios [Sinodinos] nous fait confiance et c’est important. Je voulais du changement en déménageant à Montréal et une belle opportunité se présente à moi à McGill. Je me retrouve dans une excellente université et ma mère est fière de moi. Quand ma mère est heureuse, je suis heureux.»

Un ex des carabins en renfort

Pour encadrer les nombrils verts et les vétérans toujours en poste, les Redmen ont embauché Marc Glaude. L’ancien joueur de ligne offensive des Carabins de l’Université de Montréal a donné un coup de main en 2017 à son alma mater après avoir terminé sa carrière. «Les jeunes sont prêts à écouter, a-t-il mentionné. Parce que je participais à un camp d’entraînement comme joueur il y a à peine deux ans, je comprends leur réalité. Notre unité va performer.»

Son baccalauréat en éducation physique en poche, Glaude est venu rapidement à une conclusion. «Je ne voulais pas enseigner au primaire ou au secondaire, a-t-il expliqué. Je savais que le football représentait ma voie. J’aime le football et la compétition. Mathieu [Pronovost] a été un excellent mentor pour moi l’an dernier avec les Carabins. Je n’aurais pas été aussi prêt pour le défi qui se présente sans cette saison à ses côtés. À McGill, j’obtiens une belle opportunité de diriger ma propre unité.»

Les Redmen ont apporté deux autres changements au sein de leur personnel d’entraîneurs. Ancien entraîneur-chef du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, David Lessard est le nouveau coordonnateur offensif et l’Américain Joey Higgins est responsable des demis défensifs. All American à Purdue, Higgins a aussi gagné la Coupe Grey en 1999 avec les Tiger-Cats de Hamilton.

Responsable de la ligne offensive des Redmen en 2017, Lessard sera entouré de deux de ses anciens joueurs. Francis Lapointe et Renaud Lafrance-Longtin veilleront respectivement sur les receveurs et les ailiers rapprochés. «David est vraiment à sa place, a louangé Hilaire. C’est un gars calme et un excellent pédagogue. Joey apporte une nouvelle attitude. Quant à Renaud, on mise sur d’excellents ailiers rapprochés et on voulait améliorer le coaching à cette position.»