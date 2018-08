Les Broncos ne feront pas appel à Kaepernick

Si les Broncos de Denver se tournent vers un vétéran qui ferait figure de deuxième quart-arrière derrière Case Keenum, ce ne sera pas Colin Kaepernick.

Le directeur général de l’organisation, John Elway, a été très clair à ce sujet lors d’une entrevue avec USA TODAY Sports, jeudi.

Lors de la saison morte de 2016, les Broncos auraient tenté d’acquérir le pivot par le biais d’une transaction avec les 49ers de San Francisco. Pour que celle-ci se complète, Kaepernick devait toutefois accepter une réduction de salaire, une condition qu’il a refusée.

La page est aujourd'hui définitivement tournée. «Colin a eu sa chance d’être ici. Nous lui avons offert un contrat et il n’en a pas voulu», a expliqué Elway.

En octobre 2017, Kaepernick a déposé un grief contre la NFL, accusant les propriétaires des équipes de collusion visant à l’empêcher de jouer. Dans le contexte de la poursuite, Elway a d’ailleurs évoqué dans sa déposition l’offre de contrat que les Broncos avaient soumise à l’athlète en 2016.

«Je ne sais pas si on me permet d’en parler au sens juridique, mais il a eu la chance d’être ici et il l’a laissée passer», a fait savoir le directeur général.

Au terme de la saison 2016, Kaepernick a mis fin à son contrat avec les 49ers de San Francisco en utilisant une clause échappatoire. Il demeure joueur autonome depuis ce moment.

Kaepernick a été l’instigateur d’un mouvement dans le circuit Goodell en posant un genou au sol durant l’hymne national pour dénoncer la brutalité policière et les inégalités raciales. Il a lancé ces protestations lors de la saison 2016, soit après la transaction qui n'a pas abouti avec les Broncos.

Cette forme de manifestation sera maintenant interdite : le nouveau règlement de la NFL oblige les joueurs à rester debout pendant l’interprétation du «Star-spangled-banner».