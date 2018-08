Les 10 meilleurs quatuors défensifs de la LNH

C'est connu: l'intervention réussie d'un défenseur dans son territoire est souvent le début d'une poussée offensive intéressante.

Dans une LNH où la possession de rondelle et la vitesse sont des aspects prédominants, une bonne brigade défensive est cruciale pour lancer les attaquants en zone adverse.

Une bataille réussie pour récupérer la rondelle ou un jeu intelligent avec le bâton peut permettre à une équipe de reprendre rapidement le disque et d'éviter une séquence éreintante en zone défensive.

Le dicton veut que la meilleure défense soit l'attaque. Mais le contraire est tout aussi valide : une bonne attaque commence souvent avec... une bonne défense!

Les Predators de Nashville et leurs quatre arrières tout étoile en sont l'exemple le plus probant.

Dans cette optique, le TVASports.ca a jugé pertinent de classer les 10 meilleurs quatuors défensifs du circuit.

1. Predators de Nashville

Roman Josi – Ryan Ellis

Mattias Ekholm – P.K. Subban

Il n’y pas de débat à la première position.

Les quatre meilleurs défenseurs des Predators font partie de l’élite du circuit et pourraient tous évoluer au sein de la première paire d’une excellente équipe de la LNH.

D’ailleurs, seul Ekholm n’apparaît pas dans le dernier top 20 des arrières publié par NHL Network.

Dire que le quatuor des Predators est moins dispendieux que celui des Canadiens de Montréal à l’heure actuelle. Et on ne signale aucun problème avec le jeu de transition à Nashville...

2. Lightning de Tampa Bay

Victor Hedman – Anton Stralman

Ryan McDonagh – Mikhail Sergachev/Dan Girardi

D’un côté, Hedman, le défenseur le plus complet du circuit de l’avis de certains. De l’autre, Stralman, l’un des meilleurs arrières défensifs de la Ligue. Vraiment? Est-ce juste pour les autres équipes?

Au sein de la deuxième paire, le Lightning peut miser sur McDonagh, qui a été le meilleur défenseur des Rangers de New York pendant plusieurs saisons.

Nous avons un peu triché en incluant Sergachev, puisque Girardi a été plus sollicité que lui la saison dernière.

Contrairement à Girardi, Sergachev est toutefois un jeune défenseur en pleine ascension qui devrait voir ses responsabilités augmenter au fur et à mesure qu’il gagne de l’expérience.

3. Kings de Los Angeles

Jake Muzzin – Drew Doughty

Dion Phaneuf – Alec Martinez

Muzzin gagnerait à être connu. Il ne ménage personne dans les coins de patinoire et son jeu de transition étonnerait beaucoup d’amateurs qui n’ont pas la chance de le voir à l’œuvre aux petites heures du matin, car il joue dans l’Ouest.

Doughty n’a pas besoin de présentation. Il est peut-être bien le meilleur défenseur du circuit pour effectuer les sorties de territoire et sa prise de décision est généralement impeccable. Pour ces raisons, notamment, il est probablement l’un des trois meilleurs joueurs du circuit à sa position.

Nous vous l’accordons : les doutes sont permis à l’égard de Phaneuf. Le vétéran Martinez demeure par contre une valeur sûre.

4. Wild du Minnesota

Ryan Suter – Jared Spurgeon

Jonas Brodin – Mathew Dumba

Suter vieillit, mais il peut jouer pendant près de la moitié d'un match et il a fourni 50 points en 2017-2018! À sa droite se trouve l’un des joueurs les plus sous-estimés du circuit, en l’occurrence Spurgeon. Ce petit défenseur extrêmement dynamique peut tenir son bout dans son territoire grâce à une utilisation hors pair du bâton et une compréhension élevée du jeu.

À égalité numérique, Dumba a été le sixième meilleur pointeur chez les défenseurs la saison dernière. Le Wild peut aussi compter sur le toujours efficace Brodin, qui livre la marchandise sans être le plus spectaculaire.

5. Sharks de San Jose

Joakim Ryan – Brent Burns

Marc-Édouard Vlasic - Justin Braun

Mais qui est donc Ryan? Eh bien, ce joueur méconnu a été le partenaire le plus régulier de Brent Burns lors de la dernière campagne, évoluant à sa gauche près de 40% du temps. Il faut croire qu’il a fait le travail!

À San Jose, ce n’est pas Brent Burns qui affronte les gros canons de l’autre équipe. Cette tâche incombe plutôt au Québécois Vlasic. La stratégie n’est pas mauvaise, puisque le grand barbu peut ainsi exploiter davantage ses talents offensifs. Et Dieu sait que ceux-ci peuvent faire des ravages.

Les Sharks misent donc sur l’un des meilleurs défenseurs offensifs sur une paire et sur l’un des meilleurs arrières défensifs sur l’autre. Pas mal.

6. Flames de Calgary

Mark Giordano – T.J. Brodie

Noah Hanifin – Travis Hamonic

Les Flames ont-ils vraiment amélioré leur défensive cet été? Ils se sont départis de Hamilton, un défenseur qui évoluait sur leur première paire, pour obtenir Hanifin, un jeune homme de 21 ans qui peut encore progresser, mais qui était encore tenu loin des meilleurs attaquants adverses la saison dernière.

Cela dit, le quatuor des Flames demeure très talentueux et Hanifin possède des atouts intéressants, notamment un splendide coup de patin.

7. Hurricanes de la Caroline

Jaccob Slavin – Dougie Hamilton

Calvin de Haan – Justin Faulk

Slavin est l’un des secrets les mieux gardés de l’Association de l’Est... Heureusement pour lui, il commence à sortir de l’ombre et on lui a même accordé un vote de cinquième place pour le trophée Norris.

Les Hurricanes ont fait l’acquisition d’un défenseur droitier de grande qualité cet été en Hamilton, un arrière peu robuste pour son gabarit qui parvient toutefois à ses fins en étant agressif en zone neutre. Ses 17 buts la saison dernière le placent au premier rang de la LNH – ex aequo avec Ivan Provorov et Victor Hedman – pour les buts marqués par les défenseurs.

L’efficace et fiable de Haan devrait bien appuyer un joueur avec des qualités offensives comme Faulk.

Le seul hic, c’est que cette brigade des Hurricanes présente plusieurs nouveaux visages et il faudra voir si la chimie opère.

8. Bruins de Boston

Zdeno Chara – Charlie McAvoy

Torey Krug – Brandon Carlo

Croire que Chara est au bout du rouleau, c'est se mettre le doigt dans l'oeil. Le géant slovaque a 41 ans, mais il rend encore de fiers services aux Bruins de Boston.

Ça ne nuit également pas à Chara de compter sur la présence d'un des meilleurs jeunes défenseurs du circuit en McAvoy. En tant que recrue, McAvoy a été utilisé pendant 22 minutes par match et il a brillé face aux gros canons de l'autre équipe. L'Américain affiche une maturité dans son jeu qui trahit son âge. Ses sorties de zone sont précises; ses interventions offensives, calculées.

Krug remplit avec brio le rôle de quart-arrière en avantage numérique, comme en font foi ses 59 points la saison dernière.

Du haut de ses 6 pi 5 po, le jeune Carlo prône un jeu robuste, mais il se déplace mieux qu'on pourrait le croire.

9. Ducks d’Anaheim

Hampus Lindholm – Josh Manson

Cam Fowler – Brandon Montour

S'il fallait choisir la paire la plus sous-estimée dans l'Association de l'Ouest, le duo Lindholm - Manson serait un excellent choix. Ces défenseurs font saliver les férus de statistiques avancées depuis quelques années déjà avec leurs indices de possession de rondelle.

C'est simple : quand ces deux joueurs sont sur la glace, les Ducks d'Anaheim marquent beaucoup plus de buts qu'ils en accordent. N'est-ce pas là une recette gagnante pour remporter des matchs?

En cinq saisons dans la LNH, Lindholm a compilé un différentiel de buts de +90 à forces égales selon NaturalStatTrick - une statistique à ne pas confondre avec le traditionnel +/-. Pour Manson, on parle d'un différentiel à forces égales de +47 en 261 matchs.

Les Ducks sont aussi très bien nantis pour ce qui est de la deuxième paire : Fowler est un joueur extrêmement mobile. Le jeune Montour détient les qualités offensives pour s'illustrer en avantage numérique.

10. Capitals de Washington

Michal Kempny – John Carlson

Dmitry Orlov – Matt Niskanen

Michal Kempny n'est pas un joueur «sexy» au sein d'une première paire, mais c'est bien à John Carlson qu'il a été jumelé durant les dernières séries éliminatoires. Le Tchèque n'a pas mal paru.

Chez les Capitals, les plus grosses responsabilités défensives à égalité numérique reviennent à Orlov et Niskanen. Mine de rien, Niskanen est un joueur très efficace dans ce rôle et, comme Orlov, il peut contribuer du côté offensif.

Par ailleurs, il faudra surveiller la progression des jeunes Madison Bowey et Christian Djoos, qui pourraient décrocher une place dans le top-4 au cours des prochaines années.

Mentions honorables

Blue Jackets de Columbus

Zach Werenski - Seth Jones

Ryan Murray - David Savard



Blues de St. Louis

Joel Edmundson - Alex Pietrangelo

Vince Dunn - Colton Parayko

Jets de Winnipeg

Ben Chiarot - Dustin Byfuglien

Josh Morrissey - Jacob Trouba