L'adversaire en 5 points : Fire de Chicago

Dans le dernier sprint pour une place en séries, l’Impact de Montréal a l’occasion d’obtenir une première victoire depuis le 14 juillet face à une équipe en difficultés : le Fire de Chicago.

À l’instar du Bleu-blanc-noir, TVA Sports a déjà amorcé sa préparation pour cet affrontement de samedi au Stade Saputo. Voici l’adversaire en cinq points.

1. Deuxième duel

Il s’agira d’un deuxième match entre l’Impact et le Fire cette saison.

Le 10 mai dernier, l’Impact avait été coulé par un but à la 89e minute et s’était incliné 1-0 à Chicago.

2. Au bas du classement

C’était une des rares victoires du Fire cette saison. Les troupes de Veljko Paunović croupissent au tout dernier rang de l’Association de l’Est (6-14-5).



3. Des voyages difficiles

À l’étranger, le Fire montre une ronflante fiche de 2-7-3. Sa dernière victoire sur les terres adverses remonte au... 26 mai.

4. À surveiller

N’empêche, l’Impact devra garder à l’œil Nemanja Nikolic (10 buts) et Aleksander Katai (9 buts), sans oublier un certain Bastian Schweinsteiger. L’ancienne gloire du Bayern Munich revendique quatre buts et six passes décisives en 2018.

5. Le retour de Raheem Edwards

Edwards affrontera ses anciens coéquipiers pour la première fois depuis qu’il a été échangé par l’Impact le 17 juillet dernier.

Avec sa nouvelle formation, le milieu de terrain a été titularisé lors de chacun des quatre matchs qu’il a disputés, récoltant une passe décisive.