FIFA: la France au sommet, le Canada ne bouge pas

Championne de la récente Coupe du monde de soccer, la France s’est hissée en tête du classement mondial masculin de la FIFA mis à jour jeudi, tandis que le Canada est demeuré au 79e rang.

Grâce à une hausse de six places, l’Hexagone est au sommet pour la première fois en 16 ans.

Le top 5 est complété par la Belgique, le Brésil, la Croatie – finaliste du dernier Mondial – et l’Uruguay. Les échelons 6 à 10 sont occupés dans l’ordre par l’Angleterre, le Portugal, la Suisse ainsi que l’Espagne et le Danemark; ces deux pays sont ex aequo au neuvième rang.

Les Canadiens se trouvent tout juste derrière le Bélarus et à égalité avec le Liban.