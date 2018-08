De nouvelles acquisitions rafraîchissantes

L’émission «L’Impact cette semaine» a été l’occasion pour Nicolas A. Martineau, Vincent Destouches et Jonathan Beaulieu-Bourgault de revenir sur les dernières acquisitions du Bleu-Blanc-Noir et de les analyser.

Les trois analystes sont unanimes sur un point : les arrivées de Bacary Sagna, Micheal Azira et Quincy Amarikwa dans le camp montréalais sont rafraîchissantes et insufflent une énergie nouvelle et positive dans le vestiaire.

Dans le cas de Sagna, Vincent Destouches le décrit comme une valeur très sûre derrière. Historiquement très calme et excessivement solide, il fera selon lui respirer ses comparses sur la ligne défensive.

Là où l’analyste apporte un léger bémol, c’est au niveau des qualités offensives de l’ex-international français. Vincent rappelle que le défenseur n’a jamais été reconnu pour son sens de l’attaque, ni pour la qualité de ses centres. Par contre, dit-il, il pourrait ajouter cette corde à son arc dépendamment de la vitesse à laquelle il s’adaptera au calibre de la MLS.

Sur Quincy Amarikwa, autant Vincent Destouches que Jonathan Beaulieu-Bourgault s’entendent sur le fait qu’il a réussi sa rentrée samedi dernier.

Par contre, les deux analystes ne parviennent pas à s’entendre relativement à l’option de l’insérer, ou non, sur le onze partant ce samedi contre Chicago.

JBB préconise «l’option Mancosu» en raison du voyagement des derniers jours, alors que Vincent Destouches croit plutôt que la dernière performance du numéro 21 de l’Impact est inacceptable et qu’il doit écoper.

L’extrait intégral se trouve dans la vidéo ci-dessus.