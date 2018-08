Chris Froome et Geraint Thomas ne participeront pas à la Vuelta

Chris Froome a choisi de snober la Vuelta, dont il est pourtant tenant du titre, pour participer début septembre au Tour de Grande-Bretagne avec Geraint Thomas, a annoncé jeudi leur équipe Sky.

«Froomey», quadruple vainqueur du Tour de France et finalement troisième, a été détrôné fin juillet par son coéquipier gallois, au terme de trois semaines de course sans accroc notable entre les deux hommes.

La Vuelta (25 août-16 septembre) ne sera pas le théâtre de leurs retrouvailles: les deux Britanniques se sont plutôt donné rendez-vous, pour la première fois depuis la Grande boucle, le 2 septembre au Pembrey Country Park, près de Llanelli, au départ du plus modeste Tour de Grande-Bretagne (jusqu'au 9 septembre).

Froome, 33 ans, est pourtant le tenant du titre de l'épreuve espagnole.

«Cela fait longtemps que je n'ai plus couru cette épreuve (depuis 2009). La Vuelta a toujours été un grand objectif qui, malheureusement, coïncidait avec le Tour de Grande-Bretagne. Ne pas faire la Vuelta cette année me donne la chance de retourner en Grande-Bretagne et de courir sur un parcours qui a l'air super», a déclaré le cycliste d'origine kényane.

Geraint Thomas sera lui attendu comme une rock star sur les routes de son pays de Galles qui accueillera les deux premières étapes.

«Aussitôt que j'avais terminé le Tour, je savais que je voulais faire le Tour de Grande-Bretagne et courir chez moi. Je suis impatient», a expliqué le natif de Cardiff, premier vainqueur gallois du Tour de France.

Paradoxalement, alors qu'elle domine sans partage le Tour de France, Sky n'a remporté qu'une seule fois le Tour de Grande-Bretagne, en 2013 avec Bradley Wiggins.