Brandt Snedeker joue 59!

Le golfeur américain Brandt Snedeker a remis une carte de 59 durant la première ronde du Championnat Wyndham de la PGA, jeudi, à Greensboro, en Caroline du Nord, devenant ainsi le neuvième joueur de l’histoire du circuit à ramener une carte inférieure à 60.

Snedeker a totalisé un aigle et 10 oiselets au cours de sa journée de travail, en plus de six normales et d’un boguey à son premier trou, un par 4 au 10e drapeau. Il est d’ailleurs le premier à présenter un pointage de 59 en commettant un boguey d’entrée de jeu.

À la PGA, 10 golfeurs ont joué 59 coups ou moins lors d’une ronde. Jim Furyk a réussi à deux reprises, affichant un dossier de 58 au cours du dernier 18 trous du Championnat Travelers 2016.

L’année dernière, le Canadien Adam Hadwin avait réalisé l’exploit lors de la troisième ronde du Défi CareerBuilder. Deux représentants des États-Unis, Justin Thomas et Sam Saunders, avaient aussi accompli ce fait d’armes chez les professionnels, respectivement à l’Omnium Sony de la PGA et au Championnat du circuit Web.com.