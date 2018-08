Vert & Or : une pilule difficile à avaler

À l’aube de sa deuxième campagne à la barre du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Mathieu Lecompte voit un monde de différences.

«C’est le jour et la nuit, a imagé l’entraîneur-chef. La formule parfaite pour le football, tu ne la trouves pas en achetant le livre de Bill Belichick. La formule parfaite est différente pour chaque équipe en fonction de leur réalité respective. À Sherbrooke, la formule parfaite devient beaucoup plus claire.»

«Une culture d’équipe, ça ne se change pas en un an, de poursuivre l’ancien joueur de ligne défensive qui s’est joint au Vert & Or en 2004 à sa sortie des rangs collégiaux. C’est l’accumulation de bonnes décisions et de stabilité qui amènent les changements souhaités. On ne peut pas tout changer en claquant des doigts. J’ai beaucoup appris sur le métier d’entraîneur-chef l’an dernier.»

Avec 75 pour cent des 80 joueurs qui en sont à la première ou deuxième année, Lecompte est conscient que l’équipe a entrepris un virage important.

«Nous sommes en reconstruction et ça fait mon affaire. Je respecte les joueurs de 4e et 5e année de 2017, mais ils n’avaient pas ma culture. Je ne me voyais pas couper des gars de 5e année quand je suis arrivé. 2018 est l’année 1. Je veux des joueurs à l’image du coach. La réussite scolaire, le développement physique, le respect et la solidarité où tous se battent ensemble. On doit rassembler, et non diviser.»

Affirmation incendiaire

Lecompte se tient loin des déclarations fracassantes de 2017 où il avait mentionné que le Vert & Or misait sur la meilleure défensive au pays, mais il croit fermement que l’équipe s’en va dans la bonne direction.

«Je ne veux pas mettre de pression sur les jeunes qui se donnent à 100 pour cent. On va y aller un jeu et un match à la fois. Avec des joueurs et des entraîneurs qui ont le goût de se défoncer, on pourrait causer des surprises.»

«Nous sommes à quelques joueurs élite d’avoir une formation dominante au pays dans le futur, de poursuivre Lecompte. Si ces joueurs élite se joignent à nous avec la ligne offensive que nous allons avoir dans deux ans, ça ne sera plus David contre Goliath. Si ce n’est pas le cas, on va demeurer une bonne petite équipe.»

Décision controversée

S’il dit avoir tourné la page rapidement, Lecompte reconnaît que le départ du coordonnateur offensif Jason Hogan vers les Carabins de l’Université de Montréal à titre d’entraîneur des quarts-arrière a ébranlé les joueurs.

«Cela a eu l’effet d’une bombe pour les jeunes, a-t-il résumé. Le lendemain qu’il m’annonce qu’il postulait sur l’emploi, j’étais au bureau à 6 h pour faire ses boîtes. C’était clair qu’il ne coacherait plus jamais pour nous.

Il m’a prévenu la journée avant que Charles-Antoine Sinotte (TVA Sports) sorte la nouvelle, sachant que l’information allait sortir. Je n’ai jamais déposé de plainte de ma vie et ce n’est pas maintenant que je vais commencer, mais il y a eu du maraudage et personne n’en parle. Après l’annonce de Sinotte, j’ai appris que des individus se parlaient depuis avril. On a 14 recrues qui se sont engagées pour 2019 et coach Hogan n’en a convaincu aucune. Je me demandais qu’est-ce qui se passait.»

L’honneur et le légal

S’il convient que la Corporation de football devra revoir la rédaction de ses contrats et que la date butoir du 15 août pose problème, Lecompte estime toutefois que Hogan aurait dû demeurer à Sherbrooke.

«Au-delà du contrat, il y a la loyauté et un code d’honneur à respecter. Il y a aussi le respect des étudiants-athlètes. Il y a quelqu’un qui l’a embauché malgré tout. Si Justin Éthier (le coordonnateur offensif du Rouge et Or de l’Université Laval) m’offrait ses services à deux semaines du début du camp d’entraînement, je lui dirais non merci, je ne suis pas intéressé.»

Un baume après une claque

Carte maîtresse de l’offensive du Vert & Or, Gabriel Polan voit d’un bon œil l’arrivée de Rémi Giguère aux commandes de l’attaque.

«Ça nous a donné une claque quand nous avons appris le départ de Jason Hogan, mais la sélection de Rémi a éteint le feu, a illustré le porteur de ballon de 4e année. Ce fut un soulagement de voir Rémi arriver en poste. J’ai étudié trois ou quatre cahiers de jeu depuis mon arrivée. Rémi est un bon coach et une bonne personne. En quatre ans à Sherbrooke, c’est le camp que j’ai le plus aimé et celui où je suis le plus confiant que l’offensive connaisse du succès.»

«Il y a peu de changements, mais Rémi a simplifié les schémas, d’ajouter Polan. On a moins de choses à penser et on n’a qu’à jouer. J’adore ça.»

L’attaque terrestre du Vert & Or sera-t-elle en mesure de s’imposer malgré la jeunesse de la ligne offensive ?

«La ligne offensive m’a épaté pendant le camp, a-t-il affirmé. J’ai été vraiment surpris et j’aime leur cohésion. Les gars sont talentueux et intelligents. On va courir en masse, plus qu’en 2017.»

Réglé à l’arrière

S’il y avait une bataille pour le poste de quart-arrière partant l’an dernier, Xavier Owens est l’homme de confiance cette année, même s’il a vu peu d’action l’an dernier.

Absent au début du camp, Conor Sinclair est de retour au bercail et la recrue Joé Hudon s’est ajoutée. Alex Jacob-Michaud a pris sa retraite.

«On devra vivre avec les erreurs de Xavier au début, mais le futur est très beau, a affirmé le coordonnateur offensif Rémi Giguère. Il n’y a aucun doute dans mon esprit qu’il est voué à une très belle carrière. Il possède un bon bras, une bonne tête et beaucoup de connaissances.»

Sur la touche toute la saison dernière après avoir été opéré à une cheville, Justin Roy représentera un ajout de taille.

«Il y a beaucoup de nouveaux visages en défensive, mais ce n’est pas mauvais parce qu’ils apportent une énergie différente, a indiqué le demi de coin qui a été choisi recrue défensive par excellence du RSEQ en 2015. Le niveau de compétition a augmenté et les gars sont sérieux. Je vais assumer un rôle plus important et je veux aider les jeunes.»

La ligne défensive devrait représenter la force de l’unité défensive sherbrookoise avec la présence des vétérans Rémy Deschamps, Samuel Piché-Luneau et Mickael Badra, qui affrontera ses anciens coéquipiers des Gaiters de Bishop’s, vendredi, lors d’un match présaison. Charles Brousseau sera la pierre angulaire de la secondaire.

Un départ qui a causé de nombreux chambardements

Propulsé dans le siège de coordonnateur offensif du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke en raison du départ inattendu de Jason Hogan à moins de trois semaines du début du camp d’entraînement, Rémi Giguère affiche un calme olympien.

«Ce n’est pas la meilleure situation, a-t-il convenu, mais je ne suis pas stressé. Je suis excité et il s’agit d’une belle opportunité d’apprendre. J’ai répondu à l’appel. Avec seulement trois semaines de préparation, ça va vite. À la base, je suis un entraîneur de ligne offensive, mais j’ai toujours voulu être aussi compétent que le coordonnateur offensif. Comme joueur avec les Carabins, j’ai passé beaucoup de temps avec Danny (Maciocia), Marco (Iadeluca) et Tony (Addona).»

Des changements à prévoir ? «On ne peut pas garder le même système qu’avec coach Hogan, sinon Montréal va tout savoir ce qu’on fait, a-t-il reconnu. On va miser sur un système hybride. On va y aller avec des jeux que les gars sont habitués. Il n’y aura pas de changements drastiques.»

Troisième coordonnateur offensif en un an, Giguère prend la relève de façon intérimaire.

«Coach Giguère va coacher à Sherbrooke aussi longtemps que je serai ici, a affirmé l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte. Est-ce que le poste de coordonnateur offensif va lui convenir ? On va s’asseoir après la saison pour discuter de la situation. On ne se fiera pas aux résultats pour prendre une décision. Rémi doit être heureux.»

Giguère aurait pu se retrouver avec les Redmen de McGill au terme de la dernière saison. Ces derniers l’ont courtisé, mais Lecompte s’est assuré qu’il demeure en Estrie en lui offrant de meilleures conditions.

«Le sentiment d’appartenance de coach Giguère envers le Vert & Or a augmenté depuis janvier.»

Jeunesse sur la ligne offensive

Avec quatre partants qui ont quitté, la ligne offensive du Vert & Or présentera un tout nouveau visage. Pier-Olivier Grad est le seul partant de retour.

«C’est difficile de remplacer quatre partants et Pier-Olivier aura un rôle très important, a souligné Giguère. Nous avons certaines recrues qui sont prêtes et d’autres sur le point de l’être.»

Parmi les recrues prêtes à assumer un rôle de premier plan dès le jour l’on retrouve le bloqueur Anthony Vandal.

«Il joue déjà comme un gars de 2e ou de 3e année, a précisé Giguère. Avec nous depuis janvier, Jonathan Doyon est un autre qui s’est très amélioré.»

Quand il a opté pour le Vert & Or, Vandal avait un but précis en tête. «Mon objectif principal était d’être partant dès le jour un, a résumé le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Ça va bien depuis mon arrivée. J’ai eu le coup de foudre pour coach Giguère et tout se passe comme souhaité. Nous sommes jeunes, mais nous avons tissé des liens rapidement. Malgré notre jeunesse, on veut être l’unité qui va mener l’offensive.»

Utilisé comme garde à ses deux premières saisons avec les Faucons, Vandal a joué comme bloqueur en 2017. Il évoluera comme bloqueur à droite avec les Renards. «Je suis plus à l’aise comme bloqueur. C’est plus naturel pour moi d’être sur le coin.»

Changement

Joueur de ligne défensive, Vincent Roy a été muté sur la ligne offensive et il évoluera comme garde partant. Il a participé au Défi Est-Ouest en mai dernier à l’Université Laval.

Dominic Frappier et Guillaume Pelletier se retrouvent au cœur de la lutte pour les deux autres postes de partant.