Trois ans pour Ondrej Kase avec les Ducks

L’attaquant Ondrej Kase a paraphé un contrat de trois ans avec les Ducks d’Anaheim, mercredi.

Le montant de l'entente serait de 7,8 millions $ selon Eric Stephens (The Athletic).

Ducks announce signing of RFA right wing Ondrej Kase to three-year contract. Hearing it's worth $7.8 million total. $2.6M AAV.