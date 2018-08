Rebecca Marino passe au deuxième tour à Vancouver

La joueuse de tennis canadienne Rebecca Marino a franchi avec succès le premier tour du tournoi ITF de Vancouver, mercredi.

La Britanno-Colombienne de 27 ans a disposé de la Britannique Naomi Broady, 152e au monde, en trois manches de 4-6, 6-1 et 7-5. Marino, qui pointe au 287e rang du classement de la WTA, a mis deux heures pour se débarrasser de son adversaire. Elle a réussi pas moins de 18 as et commis neuf doubles fautes comparativement à 20 pour Broady. La Canadienne a brisé le service de la Britannique cinq fois en 18 occasions.

Au prochain tour, la favorite locale affrontera la Belge Yanina Wickmayer, deuxième tête de série du tournoi et 96e raquette mondiale.

Les autres Canadiennes en action ont connu moins de succès. Carol Zhao (143e) s’est d’abord inclinée en deux manches de 6-3 et 6-1 devant la Brésilienne Beatriz Maia, huitième tête de série et 116e joueuse mondiale. L’Ontarienne de 23 ans a connu des difficultés au service comme en font foi ses 11 doubles fautes et son faible taux d’efficacité de 44% en premières balles. Elle a d’ailleurs été brisée cinq fois en 11 occasions au service.

La Torontoise Katherine Sebov (292e) a elle aussi subi l’élimination au premier tour. Elle a tout de même offert une belle lutte à la Japonaise Misaki Doi (240e), qui l’a emporté en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-2 après 1 h 46 min de jeu. La Canadienne de 19 ans a également éprouvé des difficultés avec ses services. Elle a fait 10 doubles fautes et a donné 13 occasions de briser à son adversaire, issue des qualifications. Cette dernière a réussi à capitaliser cinq fois.

Enfin, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski (551e) s’est inclinée en deux manches identiques de 6-3 face à la Japonaise Nao Hibino (130e).