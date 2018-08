Patrick Roy aussi fébrile que les partisans

Comment se sent Patrick Roy à l'aube du début du camp d’entraînement des Remparts? C’est simple : exactement comme les partisans qui attendaient avec impatience le retour de la légende à Québec.

L’ancien pilote est excité à l’idée de sauter sur la glace jeudi. Il devra toutefois prendre quelques précautions pour ne pas avoir l’air trop rouillé devant ses joueurs!

«Moi aussi, je suis fébrile. Je suis vraiment heureux d’être ici aujourd’hui. J’ai surtout hâte à demain. Nous allons embarquer sur la patinoire et ça fait deux ans que je n’ai pas mis les patins. Je vais être obligé de tricher un peu et de venir avant les joueurs pour voir comment ça va aller», a rigolé Roy lors d’une entrevue avec TVA Sports (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Celui qui avait été à la tête des Remparts de 2005 à 2013 estime qu’il n’est plus le même homme depuis son passage dans la LNH.

«Je veux faire attention. On me pose souvent la question et ça m’amène à une certaine réflexion», a d’abord nuancé Roy.

«J’ai hâte de voir comment les choses vont aller, comment je vais réagir aux défaites et aux victoires, a-t-il continué. Mais je pense que j’ai changé beaucoup. Je suis différent de l’homme que je pouvais être il y a cinq ou six ans. J'ai appris beaucoup de ce que j’ai vécu au Colorado.»

Longs voyages d’autobus

Roy est-il prêt à effectuer les traditionnels longs voyages d’autobus ponctuant une saison de la LHJMQ? Plusieurs se sont montrés sceptiques... même ses propres amis!

Pourtant, il assure apprécier les moments partagés avec les joueurs sur la route. Ces circonstances, croit Roy, permettent de nouer des liens.

«Mes "chums" m’en parlent tout le temps, a-t-il raconté. Ils ne peuvent pas croire que je vais embarquer dans l’autobus. Moi, ça ne m’a jamais dérangé. Je trouve ça le fun avec les gars, nous jasons, nous faisons nos affaires. C’est une forme de rapprochement avec les joueurs. [..] Nous n’avons pas grand place où aller, donc ça nous amène à nous ouvrir et à dialoguer encore plus.»

Surprendre la LHJMQ

C’est au cours des prochaines semaines que le vainqueur de quatre coupes Stanley saura quel genre d’équipe il a sous la main.

«Beaucoup nous voient dans le milieu du peloton, a constaté Roy. L’objectif va être de surprendre les équipes de la ligue. Cela est permis. Le camp d'entraînement nous donnera une bonne idée du type de joueurs que nous avons. Nous allons travailler très fort pour donner un bon spectacle à nos partisans.»

Le prodige Lafrenière

Dans le circuit Courteau, les prouesses du prodige de 16 ans de l’Océanic de Rimouski, Alexis Lafrenière, n’ont probablement pas fini de faire jaser. Voilà qui devrait animer un peu les affrontements entre les Remparts et la formation bas-laurentienne la saison prochaine.

«Je l’ai vu jouer l’an passé, a mentionné Roy. Je suis venu voir l’Océanic contre les Remparts. On peut voir qu’il a déjà un potentiel assez exceptionnel. En même temps, ça va être à nous de bien jouer. Il va y avoir une belle rivalité avec Rimouski et je suis convaincu qu’il y en aura encore une très forte avec Chicoutimi.»