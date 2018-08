LNH: ces joueurs qui peuvent amasser 100 points en 2018-2019

Les joueurs qui sont en mesure d’amasser 100 points en une saison dans la LNH sont plutôt rares. En 2017-2018, il y en a eu trois. En 2016-2017 et 2015-2016, seulement qu'un. Aucun en 2014-2015. Toutefois, ils sont plusieurs à pouvoir espérer réaliser l’exploit.

L’an dernier, Connor McDavid, pour la deuxième saison consécutive, Claude Giroux et Nikita Kucherov ont réalisé ce tour de force. C’est la première fois qu’autant de joueurs fracassaient la barre des 100 points depuis 2009-2010 alors qu’Henrik Sedin, Alexander Ovechkin, Sidney Crosby et Nicklas Backstrom avaient obtenu, respectivement, 112, 109, 109 et 101 points.

Voici quelques joueurs qui pourraient obtenir plus de 100 points en 2018-2019.

La valeur sûre

Connor McDavid

La vedette des Oilers a déjà trois saisons dans la LNH derrière la cravate. Lors de deux de ces trois campagnes (2016-2017 et 2017-2018), le numéro 97 a réussi à obtenir 100 points ou plus. À sa première saison dans le circuit Bettman, il avait amassé 48 points en 45 parties, ratant 37 duels en raison d’une blessure.

C’est d’ailleurs les blessures qui pourraient empêcher le rapide attaquant d’obtenir au moins 100 points lors d’une troisième saison consécutive.

Ceux qui l’ont déjà fait

Nikita Kucherov

L’attaquant du Lightning a amassé 100 points pour la première fois de sa carrière lors de la dernière campagne.

Le Russe, en compagnie de Steven Stamkos, est le fer de lance de la puissante attaque floridienne et l’un des candidats logiques au trophée Art-Ross.

Il vient d'accepter une lucrative prolongation de contrat et devra livrer la marchandise.

Claude Giroux

Le rouquin franco-ontarien est au cœur des prouesses offensives des Flyers depuis une décennie. Pourtant, c’est en 2017-2018 (102 points) que Giroux a atteint le plateau des 100 points pour la première fois de sa carrière.

Mais il avait déjà flirté avec l’exploit en 2011-2012 avec 93 points en 77 matchs.

Avec Jakub Voracek, Sean Couturier et les jeunes comme Travis Konecny et Nolan Patrick, sans oublier le toujours dangereux Wayne Simmonds, Giroux aura tous les éléments à sa disposition pour atteindre à nouveau ce plateau.

Evgeni Malkin

Le Russe a déjà réussi l’exploit trois fois dans le passé, en 2007-2008 (106), 2008-2009 (113) et 2011-2012 (109).

Toutefois, avant la dernière saison (98 points en 78 matchs), «Geno» avait enchaîné quatre campagnes de moins de 72 points. À sa défense, Malkin a été lourdement hypothéqué physiquement au cours de ces saisons.

S’il dispute 75 matchs ou plus, Malkin a de bonnes chances de fracasser la marque des 100 points.

Sidney Crosby

Le curriculum vitae de Crosby est parsemé, notamment, de cinq saisons de plus de 100 points, dont la plus récente en 2013-2014.

Lors des quatre dernières saisons, le numéro 87 n’a pu franchir le cap des 90 points.

Mais avec Crosby, nous ne sommes qu’à un éclair de génie de plus de le voir exploser le cap des 100 points.

Ces jeunes vétérans qui peuvent le faire

Nathan MacKinnon

MacKinnon a finalement démontré toute l'étendue de son talent lors de la dernière campagne. S’il n’avait pas raté huit matchs, il aurait assurément atteint le plateau des 100 points. Il s’est finalement arrêté à 97.

Le premier choix au total du repêchage de 2013 fait maintenant partie de l'élite chez les attaquants de la LNH.

Taylor Hall

Avec les Oilers d'Edmonton, Hall n’avait pas réussi à atteindre les attentes placées en lui. Il n'y a qu’en 2013-2014 qu'on avait entrevu son grand talent grâce à une récolte de 80 points en 75 matchs.

Toutefois, lors de la dernière saison, sa deuxième avec les Devils depuis l’échange qui avait envoyé le défenseur Adam Larsson à Edmonton, Hall a obtenu 93 points.

Rien n’indique qu’il ralentira et il pourrait flirter avec les 100 points une fois de plus.

John Tavares

En 2017-2018, Tavares a réalisé la deuxième meilleure saison de sa carrière, avec 84 points.

Mais ça, c’était avant son départ vers Toronto et la dynamique attaque des Maple Leafs. Avec Mitch Marner, William Nylander (lorsqu’il signera son nouveau contrat), Auston Matthews et compagnie, Tavares aura à sa disposition toutes les munitions dont il aura besoin.

Ces jeunes qui pourraient le faire

Auston Matthews

Avec l’arrivée de John Tavares, le potentiel offensif de Matthews est maintenant augmenté.

En 2017-2018, Matthews avait obtenu 63 points en 62 matchs, ralenti un peu par les blessures. Il a toutefois produit à un rythme de plus d’un point par match.

Si ce n’est pas la saison prochaine, un jour, Matthews se rapprochera dangereusement du plateau des 100 points.

Patrik Laine

Le Finlandais a obtenu 64 points à sa première saison dans la LNH en 2016-2017. Puis, en 2017-2018, il a enchaîné avec 70 points.

Avec l’explosive attaque des Jets, Laine pourrait se rapprocher du plateau des 80 points. Et par la suite, qui sait? Une saison de 60 buts et 100 points? Peut-être!

Mathew Barzal

Barzal a étonné tous les experts de la LNH avec une récolte de 85 points à sa première saison dans le circuit Bettman en 2017-2018.

Ce n’est qu’une saison, mais déjà Barzal fait état de tout son potentiel.

Maintenant, il reste à voir si cette production était imputable à l’effet Tavares ou si Barzal est l’un de ces joueurs spéciaux qui rendent ses coéquipiers meilleurs.

David Pastrnak

Pastrnak a atteint le plateau des 80 points lors de la dernière campagne. Il en avait obtenu 70 en 2016-2017.

Il est la bougie d’allumage de l’offensive des Bruins, en compagnie de Brad Marchand et Patrice Bergeron.

Toutefois, Pastrnak ne semble pas avoir atteint son plein potentiel et pourrait continuer d’augmenter son nombre annuel de points. 100 points un jour? Ça reste à voir.

À ne pas oublier

Alexander Ovechkin

L'été d'Alexander Ovechkin aura été bien rempli en raison de la conquête de la Coupe Stanley par les Capitals de Washington.

Toutefois, le Russe ne s'est pas approché à moins de 13 points du plateau des 100 depuis une 2009-2010.

Mais «Ovi, c'est «Ovi»!