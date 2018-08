Les Riders libèrent l'ancien de la NFL Trent Richardson

Les Roughriders de la Saskatchewan ont embauché le demi inséré Rob Bagg, mercredi, tout en libérant l’ancien joueur de la NFL Trent Richardson.

Bagg, 33 ans, avait été retranché par la formation de Regina avant le début de la saison. En carrière dans la Ligue canadienne de football, il a amassé 4705 verges et 24 touchés en 364 réceptions. Le vétéran a remporté la Coupe Grey en 2013.

Pour sa part, Richardson a été limité à 259 verges et deux majeurs en 48 courses l’an passé. Il n’a pas joué dans le circuit cette année.

L’ex-porte-couleurs des Browns de Cleveland et des Colts d’Indianapolis a obtenu 2032 verges et 17 touchés au sol dans la NFL, entre 2012 et 2014.