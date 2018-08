Les Canucks et Brock Boeser discutent

Le directeur général des Canucks de Vancouver, Jim Benning, a admis que son organisation avait amorcé des négociations avec l’attaquant Brock Boeser afin de lui accorder une prolongation de contrat.

Aussi, d’autres discussions sont prévues la semaine prochaine avec les représentants du joueur de 21 ans qui a totalisé 29 buts et 26 mentions d’aide pour 55 points en 62 rencontres la saison passée. Boeser touchera 925 000 $ en 2018-2019 et en sera à la dernière année de son entente de trois ans et de 2,775 millions $.

«Nous allons nous revoir et je ne suis pas certain où cela nous mènera, mais nous voulons voir si on peut se rendre quelque part. Il n’y a pas d’échéance», a commenté Benning au quotidien «The Province».

«Brock aura à affronter les meilleurs trios défensifs et les duos d’arrières les plus difficiles, mais je ne m’attends pas à une baisse de rendement, a ajouté le DG. Il a travaillé fort pour reprendre là où il a laissé et je comprends aussi que d’autres contrats pourraient être signés durant les six prochains mois, ce qui pourrait faire grimper le prix. Mais ça fait sens pour tout le monde.»

Boeser a été en lice pour l’obtention du trophée Calder en 2017-2018.