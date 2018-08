Jose Abreu fait la différence

Jose Abreu a produit trois points, dont celui de la victoire, mercredi après-midi, à Detroit, où les White Sox de Chicago l’ont emporté 6-5 face aux Tigers.

Le frappeur désigné des White Sox a fait la différence grâce à son 21e circuit de la saison, en cinquième manche. Yolmer Sanchez l’a précédé au marbre. Plus tôt dans la rencontre, Abreu avait réussi un simple productif.

Matt Davidson a aussi claqué un circuit de deux points pour les visiteurs, en quatrième manche.

Du côté des Tigers, Nicholas Castellanos s’est illustré avec une production de deux points.

Carlos Rodon (4-3) a signé la victoire. En huit manches au monticule, le partant des White Sox a alloué trois points, cinq coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer six frappeurs sur des prises. Luis Avilan a quant à lui assuré son deuxième sauvetage de la saison.

Jordan Zimmermann (5-5) a subi le revers après avoir concédé six points et neuf coups sûrs en cinq manches de travail.