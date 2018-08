Brandon McCarthy prévoit se retirer

Le lanceur des Braves d’Atlanta Brandon McCarthy a l’intention de prendre sa retraite au terme de la saison 2018.

C’est ce qu’a précisé mercredi le site MLB.com.

Le vétéran de 35 ans en est à sa 13e campagne dans le baseball majeur. Ennuyé par une blessure au genou, il n’a pas disputé un match depuis le 24 juin et pourrait effectuer son retour au jeu comme releveur.

McCarthy a amorcé 15 rencontres en 2018, conservant une fiche de 6-3 et une moyenne de points mérités de 4,92. Le droitier a maintenu un dossier de 69-75 et une moyenne de 4,20 en carrière. En 2012, il avait subi de graves blessures à la tête, incluant une hémorragie épidurale, une fracture du crâne et une contusion au cerveau, quand il avait été atteint par une balle frappée en flèche par Eryck Aybar, des Angels de Los Angeles.