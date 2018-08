Ben Roethlisberger se paie une bonne frousse

Le quart-étoile des Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, s'est payé une bonne frousse, mardi, à l'entraînement.

Entré durement en contact avec un de ses coéquipiers après un jeu de routine, le récipiendaire de six nominations au Pro Bowl a dû quitter la séance, escorté par des membres du personnel.

L'équipe a affirmé plus tard que le quart-arrière a été soumis au protocole relatif aux commotions cérébrales. Son cas sera réévalué prochainement.

Coach Tomlin on #Steelers QB Ben Roethlisberger: “Ben Roethlisberger sustained a hit today in practice. He is being evaluated by team doctors as part of the concussion protocol.”