Anthony Rizzo prend les choses en main face aux Brewers

Anthony Rizzo a produit trois points, dont deux à l’aide de la longue balle, dans la victoire de 8-4 des Cubs face aux Brewers de Milwaukee, mercredi après-midi, à Chicago.

Rizzo a donné le ton à la rencontre en claquant un circuit de deux points dès le premier tour au bâton. Il s’agissait de son 18e coup de canon de la saison. David Bote l’a précédé au marbre.

Les Cubs ont conservé les devants jusqu’à la fin. Pour sa part, Rizzo est revenu hanter les Brewers en quatrième manche, en claquant un simple productif.

Heyward contribue

Jason Heyward a aussi fait sa part pour l’équipe locale en générant deux points à l’aide d’un double et d’un simple.

Il a d’ailleurs contribué à la poussée de trois points des Cubs en quatrième manche, au terme de laquelle ils menaient déjà les Brewers 7-2.

Albert Almora fils a permis un autre moment de réjouissance aux partisans des Cubs en catapultant la balle dans les gradins, en fin de match. Il s’agissait de son cinquième circuit de la saison.

Jonathan Schoop, Eric Thames, Mike Moustakas et Hernan Perez ont été à l’origine des quatre points des visiteurs. Ces derniers ont perdu les services du voltigeur Ryan Braun, qui a quitté la rencontre en raison de douleur au côté droit de la cage thoracique.

La victoire à Hendricks

Kyle Hendricks (9-9) a été le lanceur gagnant. En six manches de travail, il a alloué quatre points, sept coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer huit frappeurs au bâton.

La défaite est allée au dossier de Junior Guerra (6-8), qui a accordé sept points, dont six mérités, neuf coups sûrs et un but sur balles en trois manches et deux tiers.

Après avoir divisé les honneurs de cette série de deux matchs face aux Brewers, les Cubs amorceront une série de quatre rencontres face aux Pirates, jeudi, à Pittsburgh. Quant aux Brewers, ils profiteront d’une journée de congé avant de rendre visite aux Cardinals de St. Louis, ce week-end.