UEFA: Cristiano Ronaldo en lice pour le but de l'année

L'international français de Marseille Dimitri Payet et le Portugais Cristiano Ronaldo, qui a quitté le Real Madrid pour la Juventus Turin, font partie des 11 joueurs et joueuses retenus pour le prix du but de la saison UEFA, a annoncé mardi l'instance.

Payet, également candidat au titre de meilleur joueur de la dernière édition de la Ligue Europa, a été retenu pour un but inscrit le 12 avril dernier lors de la victoire (5-2) de l'OM contre Leipzig, en quarts de finale retour.

Payet avait marqué de l'extérieur du pied droit dans la lucarne après un slalom dans la défense allemande.

Ronaldo a lui été retenu pour son retourné acrobatique face à la Juventus (3-0) en quarts de finale de la Ligue des champions le 3 avril dernier.

Parmi les autres buteurs sélectionnés figurent l'Anglaise Lucy Bronze, défenseure latérale de l'Olympique Lyonnais, pour un but contre Manchester City (1-0) en avril en demi-finales de la Ligue des champions.

Le plus beau but sera désigné à l'issue d'un vote en ligne sur le site de l'UEFA et sera révélé le 27 août.

Les précécents lauréats sont l'Argentin Lionel Messi (2015 et 2016) et le Croate Mario Mandzukic en 2017.