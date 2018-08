Tommy Wingels et Lance Bouma joueront en Suisse

Les attaquants Tommy Wingels et Lance Bouma poursuivront leur carrière avec le Genève-Servette HC de la Ligue nationale A de Suisse la saison prochaine.

C’est ce qu’a indiqué mardi la Radio Télévision Suisse.

Wingels a récolté neuf buts et huit mentions d’aide pour 17 points en 75 rencontres avec les Blackhawks de Chicago et les Bruins de Boston lors de la dernière campagne. Il a également été blanchi au cours de ses quatre matchs éliminatoires. L’ancien des Sharks de San Jose et des Sénateurs d’Ottawa, notamment, a amassé 143 points, dont 62 filets, en 448 sorties en carrière.

De son côté, Bouma a disputé 53 joutes avec les Hawks en 2017-2018, accumulant trois buts et six aides. Il a aussi participé à 20 affrontements du club-école situé à Rockford et a obtenu 14 points, dont sept buts.