Steven Santini accepte trois ans de plus

Les Devils du New Jersey ont fait signer un contrat de trois ans et de 4,25 millions $ au défenseur Steven Santini, mardi.

L’athlète de 23 ans touchera en moyenne 1,4 million $ par campagne et pourrait devenir joueur autonome avec compensation après la saison 2020-2021.

Santini a inscrit deux buts et huit mentions d’aide pour 10 points en 36 matchs de la Ligue nationale en 2017-2018. Il a écopé de 21 minutes de punition et présenté un différentiel de 0. L’Américain a aussi évolué avec le club-école des Devils situé à Binghamton, où il a totalisé six points en 27 affrontements.

Le choix de deuxième tour, le 42e en tout, du New Jersey en 2013 a pris part à 75 joutes du circuit Bettman en carrière.