Pas facile pour Mancosu

Pas besoin de le répéter, Matteo Mancosu connaît une saison extrêmement difficile sur le plan offensif. Disons que c’est un problème majeur quand on est attaquant et que notre boulot est de marquer des buts.

L’Italien n’a touché la cible que trois fois en 17 matchs cette saison et ce n’est pas du tout suffisant. Et les statistiques lui font encore plus mal.

Le joueur de 33 ans n’a cadré que cinq de ses 27 tirs pour une moyenne de tirs cadrés de 18,5 %, ce qui est nettement en deçà de ce que réussissent les meilleurs de la MLS.

Si on regarde les statistiques de joueurs comme Josef Martinez, d’Atlanta, Zlatan Ibrahimovic, du Galaxy, Bradley Wright-Phillips, des Red Bulls, Gyasi Zardes, du Crew, et Ignacio Piatti, de l’Impact, ils affichent tous une moyenne qui va de 32,8 % pour Piatti à 63,8 % dans le cas de Martinez, premier marqueur de la ligue avec 26 buts.

Meilleures conditions

Rémi Garde s’est porté à la défense de Mancosu parce qu’il sait qu’il traverse une période très compliquée.

«On essaie de le mettre dans les meilleures conditions à l’entraînement.»

L’entraîneur-chef a tenu à rappeler que même s’il ne marque pas, Mancosu aide l’équipe autrement.

«Ce que j’aime, c’est qu’on continue de le voir en position de frapper, de se créer des occasions. Il a un mental très fort. La situation n’est pas très facile pour lui parce qu’on aimerait qu’il marque plus de buts.»

«Quand on est de l’autre côté comme vous [médias et partisans], et je ne vous en veux pas pour ça, on n’analyse que des faits et derrière les faits, il y a des hommes, une alchimie et un groupe, et Matteo est important.»

À l’écoute

L’Impact peut ajouter à son effectif en embauchant un joueur sans contrat d’ici le 14 septembre. C’est peu probable que ça arrive, mais Garde n’a pas complètement écarté la possibilité.

«Que ce soit pour maintenant ou pour plus tard, je suis toujours en réflexion et à l’écoute de gens qui peuvent me proposer des joueurs.»

«Je suis aussi très concentré sur les joueurs que j’ai parce qu’ils font leur maximum et ils le démontrent.»

Il le mentionnait après la rencontre à Salt Lake samedi, l’équipe doit être plus efficace et il l’a répété mardi matin.

«Comme les supporteurs, j’aimerais qu’on soit plus efficace, mais quand je sens que chacun donne son maximum, c’est déjà beaucoup et je crois qu’on sera récompensé si on continue comme ça.»

Retour sur Oduro

Par ailleurs, dans une entrevue accordée à la radio TSN lundi soir, Dominic Oduro est revenu sur sa situation avant que l’Impact ne l’échange aux Earthquakes de San Jose, la semaine dernière.

Le milieu de terrain n’a été utilisé que 32 minutes cette saison et estime qu’on lui a manqué de respect. Rémi Garde n’a pas voulu entrer dans une guerre de mots avec son ancien joueur et a répété que la situation avait été mise au clair avant même que la saison commence.

«Il n’a jamais été une cible pour moi et j’en suis désolé. Mais en fin de compte, je suis l’entraîneur et tout a été très clair entre nous dès le début.»

«J’avais des informations sur tous les joueurs et j’ai basé mes décisions sur ça et sur les matchs de la dernière saison. Il avait marqué une fois en 17 parties.»

Garde a même lancé des fleurs au Ghanéen en louangeant son comportement.

«Je dois dire que son comportement a été très correct et presque parfait au cours des mois que nous avons passés ensemble. Je préfère rester sur la bonne relation que nous avons eue.»