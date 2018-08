Les Brewers remportent un duel important face aux Cubs

Impliqués dans une lutte pour le sommet de la division centrale de la Nationale, les Brewers de Milwaukee ont vaincu les Cubs de Chicago 7-0, mardi, au Wrigley Field.

Avec ce gain, les Brewers se rapprochent à deux matchs des Cubs et de la première place.

Le lanceur victorieux, Jhoulys Chacin (12-4) n’a pratiquement rien donné aux frappeurs adverses en sept manches sur le monticule. Il a permis seulement trois coups sûrs et a donné deux passes gratuites. Il a également retiré un total de 10 cogneurs sur des prises.

Il s’agissait du meilleur départ de Chacin dans l’uniforme des Brewers. Ce dernier a paraphé une entente de deux ans, qui lui rapportera 15,5 millions $, lors de la dernière saison morte.

Les artilleurs Dan Jennings et Corey Knebel ont été parfaits lors de leurs manches où ils sont venus en relève.

Sur le plan offensif, le voltigeur Ryan Braun a animé le spectacle. Il a étiré les bras à deux reprises pour porter son nombre de longues balles à 14 en 2018. Ses coéquipiers Lorenzo Cain et Erik Kratz ont aussi été en mesure de sortir la balle des limites du terrain.

Le lanceur partant des Cubs, Jose Quintana (10-9), a connu un début de match particulièrement difficile, alors qu’il a accordé deux circuits en première manche. Il a œuvré cinq manches sur la butte, accordant cinq points mérités sur six coups sûrs et un but sur balles.

Quintana a passé cinq frappeurs dans la mitaine. Il s’agit d’une contre-performance pour celui qui avait une moyenne de points mérités de 0,92 en sept départs contre les Brewers en carrière.

Le gérant des Cubs, Joe Maddon, a été expulsé de la rencontre en sixième manche, après avoir vivement contesté une décision de l’officiel derrière le marbre.

Les deux formations se retrouveront mercredi pour le dernier duel d’une série de deux matchs.