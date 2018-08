Evan Bush, un gardien transformé

Evan Bush ne reçoit peut-être pas tout l’amour qu’il mérite. Même s’il connaît la saison de sa carrière, il y a encore des partisans qui le critiquent.

Pourtant, le gardien de 32 ans a déjà sept blanchissages et n’est qu’à deux de sa meilleure campagne, en 2015, alors qu’il en avait réalisé neuf.

Il est premier dans la MLS pour le nombre de tirs affrontés (146) et pour les arrêts (105). Il est également le gardien qui a disputé le plus de minutes cette saison avec 2250.

«Je suis biaisé. Avant même de venir ici, je croyais que c’était l’un des meilleurs gardiens», a insisté l’arrière Daniel Lovitz.

«Il va dire que les jeux blancs sont le fruit du travail des défenseurs et on peut prendre une partie du crédit, mais en fin de compte si on regarde le dernier match [1-1 face au Real Salt Lake], on voit qu’il a son gros mot à dire.»

Relance

On peut presque dire que Bush a relancé sa carrière sous la tutelle de Joël Bats, qui a su tirer le maximum de ses qualités athlétiques.

«Ce qu’on m’avait dit, c’est qu’il sortait d’une saison un peu compliquée. Ce n’était pas que des avis défavorables, mais c’était questionnable», a soutenu l’entraîneur-chef Rémi Garde.

En regardant des vidéos avec l’instructeur des gardiens, Bats, Garde a vu quelque chose chez le vétéran.

«Joël et moi avons regardé des matchs, confie Garde. Il m’a tout de suite dit que ce n’était pas comme débuter avec un jeune, mais il était confiant d’avoir une marge de progression avec lui.

«Je crois que c’est ce qui se passe. Le travail de Joël est fantastique. C’est incroyable comment il arrive à donner confiance aux gardiens qui travaillent avec lui.»

Un tremplin

La réputation de Joël Bats le précédait quand il est arrivé au sein du personnel de Garde. Mais on peut maintenant constater l’importance de son travail avec Bush.

Celui-ci a toujours été un as pour réaliser des arrêts de réflexe, mais techniquement on pouvait faire mieux. Bats a amélioré son positionnement, ce qui le rend plus vif, et il a changé son régime d’entraînement, ce qui l’a rendu plus rapide.

«Je l’avais dit à Evan, assure Garde. Tu ne connais peut-être pas Joël, mais fais-moi confiance, il va t’apporter quelque chose.

«Je ne l’ai pas souligné à la fin du match [de samedi], mais Evan nous a permis d’obtenir ce résultat une fois de plus», a tenu à préciser l’entraîneur-chef.