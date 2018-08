Drogba, le poids qui a fait pencher la balance

Bacary Sagna avait des offres de Turquie, d’Angleterre et de France, mais il a finalement décidé de se joindre à l’Impact, car il voulait participer à un projet plus familial et parce que Didier Drogba le lui a conseillé.

«C’est juste un feeling, je suis quelqu’un de très famille et c’est un club familial. Tout de suite en ayant parlé au coach, j’ai compris que c’était là que je voulais être, j’ai écouté mon cœur», a indiqué le défenseur latéral, mardi, devant les médias.

Avant de prendre sa décision, Sagna a consulté ses amis qui ont un lien avec l’Impact.

«J’ai envoyé un message à Didier Drogba, j’ai parlé à Rod Fanni et avec le coach, et j’ai eu que des bons retours», a indiqué le principal intéressé.

«Didier m’a juste parlé du club et de la ville parce que je compte venir ici avec ma famille, a poursuivi Sagna. Il m’a dit que j’allais être très bien, qu’il s’y plaisait énormément et que c’est un club familial, et qu’il avait fait le bon choix en venant ici.»

Finalement, il semble que Didier Drogba ait bien aimé son passage dans la métropole même si vers la fin, il y avait de la tension.

Pas à armes égales

Pas évident pour une équipe de la MLS d’attirer un joueur de cette trempe qui était également convoité de l’autre côté de l’Atlantique. Pour l’entraîneur-chef Rémi Garde, il ne fait pas de doute que Sagna a pris une décision émotive.

«Il a fait un choix avec le cœur. C’est sûr que s’il avait fait un choix avec le cerveau et une calculatrice, il ne serait pas venu.

«C’est un choix qui ne doit pas être que financier. J’ai beaucoup de joueurs avec qui je suis en contact qui sont contactés par des clubs turcs ou chinois et la discussion peut vite s’arrêter parce qu’on ne peut pas lutter.»

C’est à la suggestion de Rémi Garde que Sagna a parlé à Fanni, qui est désormais son coéquipier.

«J’ai été très transparent avec Bacary, je lui ai dit d’appeler Rod. C’est important qu’il ait pu appeler Didier et qu’il ait eu les renseignements exacts.»

Expérience

Sagna va amener une tonne d’expérience à l’unité défensive montréalaise. Outre ses 65 titularisations avec l’équipe de France, l’arrière droit a joué au plus haut niveau depuis le début de sa carrière.

Après trois saisons à Auxerre en Ligue 1, il est parti en Premier League où il a porté les couleurs d’Arsenal et de Manchester City.

«Il a joué sept ans à Arsenal, trois ans à City et trois ans à Auxerre. Ce sont des clubs où il y a beaucoup de demandes», a précisé Garde.

«[Son expérience] peut apporter une lecture du jeu plus importante, lire le tempo du match, à quel moment on va pouvoir être plus offensif ou au contraire être plus sécuritaire pour l’équipe.»

À 35 ans, Sagna veut continuer de jouer et il voit déjà plus loin que son actuel contrat qui est valide jusqu’à la fin de l’actuelle saison avec une année d’option.

«Pour ma part, je suis venu ici pour durer, il faut que le club ait envie de me voir évoluer aussi. Ce sont les performances qui diront si tout ça va s’emboîter.»

Prêt rapidement

Sagna a tenu la forme après la fin de sa saison avec le Benevento, en Italie, et il semble qu’il sera prêt à jouer rapidement.

«C’est au préparateur physique de m’évaluer. J’ai fait le maximum pour être prêt le plus tôt possible et pour être le plus compétitif», a mentionné Sagna.

Les propos de Garde laissent cependant entendre qu’on pourrait le voir aussi vite que samedi, contre Bastian Schweinsteiger et le Fire de Chicago.

«Ça sera assez rapide pour moi, c’est un grand professionnel. On ne fait pas une si grande carrière sans avoir acquis des réflexes au niveau de l’entraînement et de la préparation.

«Je ne suis pas inquiet, ce qui manque, ce sont des entraînements collectifs. Je compte l’utiliser le plus rapidement possible parce qu’il va apporter son expérience et ses capacités footballistiques.»

Sagna n’arrive pas en terrain complètement inconnu puisqu’il a vu plusieurs matchs de la MLS.

«J’ai eu l’occasion de regarder l’Impact parce que l’entraîneur est Français, parce que j’ai des amis qui sont ici et il y a un très bon niveau.»