Curtis Granderson pourra être échangé

Le voltigeur des Blue Jays de Toronto Curtis Granderson n’a pas été réclamé au ballotage, mardi, ce qui veut dire qu’il pourra être échangé à une autre formation du baseball majeur.

Le vétéran de 37 ans a participé à 94 parties cette saison, frappant 65 coups sûrs, dont 10 longues balles, et maintenant une moyenne au bâton de ,234.

«Grandyman» évolue dans le baseball majeur depuis la saison 2004. Il a porté les couleurs des Tigers de Detroit, des Dodgers de Los Angeles, des Yankees et des Mets de New York. Lors de la dernière saison morte, il avait signé une entente d’un an pour cinq millions $ avec les Blue Jays.

Granderson pourrait intéresser une formation en voie de participer aux séries éliminatoires et qui cherchent un peu de leadership ou de la profondeur au champ extérieur.