Blue Jays: est-ce la fin pour John Gibbons?

Publié aujourd'hui à 09h12

Mis à jouraujourd'hui à 09h22

Le début d’un temps nouveau chez les Blue Jays s’est amorcé, lundi soir, avec l’arrivée de la jeunesse.

En effet, deux jeunes joueurs étaient dans la formation partante lors du premier match de la série contre les Royals de Kansas City. Au monticule, il y avait Sean Reid-Foley et derrière le marbre, son receveur du niveau AAA, Danny Jansen, qui a frappé ses deux premiers coups surs en carrière. Quant à Reid-Foley, il a de belles aptitudes. L’aspect de son travail que j’ai le plus apprécié est le fait qu’il n’a pas cédé sous la pression avec les buts remplis et aucun retrait. C’est plutôt le contraire! Il n'a concédé qu’un point dans cette situation tout en défiant les frappeurs.

Quant aux vétérans, je crois qu’ils auront besoin d’une agence de déménagement, car la direction est en mode échange. Point à la ligne. Souvent le problème, c’est le contrat que le joueur a en poche. Prenons l’exemple de Troy Tulowitzki. Il reste deux ans avant que son contrat ne soit terminé. De plus, la somme d’argent garantie est de 20 M $ et 14 M $ par saison. Comment pensez-vous que les Jays pourront l’échanger?

Josh Donaldson vivra la même situation que son ancien coéquipier, José Bautista, a vécue à titre de joueur autonome. Si les Jays veulent obtenir un choix au repêchage en retour de Donaldson à titre de joueur autonome, ils doivent lui faire une offre qualitative de 18 millions de dollars? Oui, les Jays vont tenter de l’échanger. Donaldson ne peut pas être soumis au ballotage pour ensuite être échangé à une autre équipe s’il n’est pas réclamé puisque son nom est sur la liste des blessés. Croyez-vous que les Yankees et les Red Sox peuvent songer à bloquer le mouvement de Donaldson?

Le séjour des lanceurs Marco Estrada et du lanceur gaucher Jaime Garcia semble être bel et bien terminé. Avec le retour de Lourdes Gurriel fils en santé, Aledmys Diaz et Devon Travis devraient écoper au milieu de l'avant-champ.

L’avenir est promoteur au monticule. De la liste des 30 meilleurs espoirs des Jays, 11 sont des lanceurs dont la moyenne d’âge est de 25 ans. La philosophie du programme du développement des joueurs a changé énormément alors qu’elle ressemble de plus en plus à celle des Indians de Cleveland dont par pur hasard est l’ancienne organisation du directeur général, Ross Atkins. On mise beaucoup sur le combo vitesse et puissance.

Bouclez bien votre ceinture, car j’ai failli tomber en bas de ma chaise - et en passant ce n’est pas de trop haut dans mon cas - lorsque j’ai analysé le nombre de buts volés de la formation de cette année. Le meneur est Kevin Pillar avec 13. La prochaine étape m’a littéralement assommé. Au troisième rang se retrouve Kendrys Morales qui, avec ses deux buts volés, est à un du meilleur deuxième.

Le gérant John Gibbons a déclaré récemment qu’il n’était trop enthousiaste à l’idée de gérer une équipe formée de jeunes. Il est reconnu comme un gérant qui favorise les vétérans et dont la discipline ne fait pas partie de sa façon de gérer. Les Jays ont besoin d’un gérant dont sa philosophie est l’inverse avec les jeunes.

Est-ce que Gibbons sera de retour en 2019? Permettez-moi d’en douter!