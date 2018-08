Tiger Woods grimpe au 26e rang mondial

Dustin Johnson mène toujours le classement mondial, mais Brooks Koepka, vainqueur dimanche du Championnat de la PGA, son deuxième tournoi majeur de l'année, pointe au deuxième rang (+2) et Tiger Woods (26e), superbe dauphin de Koepka à St Louis, gagne 25 places.

Les deux Justin, Thomas et Rose, font les frais du doublé historique de Koepka, après l'Omnium des États-Unis, comme seuls quatre joueurs de légende avant lui: Gene Sarazen, Ben Hogan et Jack Nicklaus au siècle dernier, puis Woods en 2000, au sommet de son règne sur le golf mondial.

Justement, Woods, qui pointait fin 2017 au delà de la 1000e place mondiale à cause de plusieurs opérations du dos, continue sa remontée fantastique: 51e dans la foulée de sa sixième place au British Open, en juillet, il est désormais 26e, juste derrière Sergio Garcia, soit un bond de 25 places grâce à son week-end réussi dans le Missouri.

Autre grand bénéficiaire du jour, l'Australien Adam Scott, troisième dimanche au Bellerive Country Club, derrière Koepka et Woods, qui en gagne 31 et remonte de la 76e à la 45e.

Dans l'autre classement important pour les Américains, celui de la sélection automatique pour la Ryder Cup, le Top 8 n'a pas changé lundi et les qualifiés sont donc connus, mais Woods est remonté de la 20e à la 11e place. Trop tard pour passer aux points, à la régulière, mais pas pour impressionner son capitaine Jim Furyk, qui dispose de quatre invitations et peut déjà compter sur Woods comme vice-capitaine.

Côté européen, Jon Rahm (5e) gagne deux places, aux dépens de Rory McIlroy (7e), mais la course à la qualification pour la Coupe Ryder va encore durer trois semaines. Assez pour marquer des gros points et rendre encore plus ardu le choix des quatre invitations supplémentaires par le capitaine Thomas Bjorn.

Classement mondial

Dustin Johnson (USA, Q) 10,46 points Brooks Koepka (USA, Q) 10,16 (+2) Justin Thomas (USA, Q) 9,67 (-1) Justin Rose (ENG, Q) 8,65 (-1) Jon Rahm (ESP, Q) 7,67 (+2) Francesco Molinari (ITA, Q) 7,56 Rory McIlroy (NIR, Q) 7,13 (-2) Jordan Spieth (USA, Q) 6,91 Rickie Fowler (USA, Q) 6,57 Jason Day (AUS) 6,45 Tommy Fleetwood (ENG, Q) 6,08 Patrick Reed (USA, Q) 5,34 Alex Noren (SWE, Q) 5,33 Bubba Watson (USA, Q) 5,17 Paul Casey (ENG) 5,08 Hideki Matsuyama (JPN) 4,54 Marc Leishman (AUS) 4,47 (+1) Xander Schauffele (USA) 4,46 (+1) Henrik Stenson (SWE) 4,43 (-2) Webb Simpson (USA, Q) 4,34 Bryson DeChambeau (USA) 4,13 (+1) Phil Mickelson (USA) 4,08 (-1) Tyrrell Hatton (ENG, Q) 4,05 (+2) Patrick Cantlay (USA) 3,98 Sergio Garcia (ESP) 3,95 (-2) Tiger Woods (USA) 3,89 (+25)

Note: Q indique que le joueur est en position de qualifié, aux points, pour la Coupe Ryder, après l'USPGA (classement figé pour les joueurs US, encore trois semaines de compétition pour les Européens).