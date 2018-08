Stingers : des vétérans pour une recrue

De retour à la maison comme il l’a bien imagé au moment de sa nomination à la barre des Stingers de Concordia au début juin, comment Brad Collinson a-t-il trouvé l’état de la demeure quand il y a remis les pieds?

«Je n’étais pas trop certain la première journée, a-t-il confié, mais c’est mieux que ce que je pensais. Les frères Donovan ont fait un bon travail. Ils ont construit quelque chose et l’état d’esprit était déjà bon quand je suis arrivé. Les joueurs m’ont dit de ne pas m’inquiéter parce qu’ils savaient où ils s’en allaient. C’est leur équipe et je suis là seulement pour gérer. J’ai hérité d’une équipe de vétérans.»

Même si la maison est en bon état, cela ne signifie pas que Collinson n’apportera pas de changements.

«Il y a une structure et une façon de faire qu’on doit installer, souligne l’ancien joueur de ligne offensive et adjoint des Stingers. Il y a des sacrifices à faire et je suis là pour faire les choix. C’est moi, le patron. Je n’ai pas la même mentalité que les frères Donovan.

«J’ai eu la chance de coacher avec les meilleurs et il faut être sérieux, de poursuivre Collinson, qui a travaillé comme adjoint avec le Rouge et Or pendant sept saisons. Nous sommes un programme d’élite et il faut faire les choses comme l’élite et pas simplement en parler. J’aime gérer. Je voulais être entraîneur-chef avant l’âge de 40 ans et j’y suis arrivé plus tôt que prévu, même si je n’arrive pas dans la meilleure situation.»

Avec l’aide de Constantin

Considéré parmi les candidats à la succession de Gerry McGrath en 2014, Collinson avait été reçu en entrevue, mais il n’avait pas été retenu.

«Ce fut un choc pour l’ego, reconnaît-il. Je pensais que j’étais prêt, mais ce n’était pas le cas. J’ai appris plus au cours des dernières années. Glen [Constantin] m’en a donné encore plus par la suite et je ne serais pas ici sans lui.»

Les joueurs ont rapidement noté des différences importantes.

«Brad est autoritaire et il ne se gênera pas pour te le dire si quelque chose ne fonctionne pas, mentionne le secondeur Samuel Brodrique, qui a évolué sous les ordres de Collinson avec l’équipe du Québec. Brad et les frères Donovan ont des styles différents. Ça fait beaucoup de changements en peu de temps, mais l’équipe est toujours restée ensemble.»

Maxime Bouffard abonde dans le même sens. «Brad est discipliné et sérieux, et ça va être bon pour le programme, mentionne le pivot recrue. Je n’ai été ici que trois jours pendant le camp de printemps, mais c’est plus sérieux et organisé. Il vient d’un programme gagnant et il peut apporter son expérience.»

Visées

L’objectif de Collinson est clair. «On veut compétitionner avec Laval et Montréal, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, résume-t-il. Ça ne sera pas facile en 2018, mais on doit grandir chaque semaine.

«Je veux une équipe qui compétitionne chaque jour et donne son maximum. Les questions d’argent m’énervent. Ça aide, mais il faut utiliser tes ressources à bon escient. Il faut t’assurer de garder les joueurs à l’école.

«On veut aussi créer un sentiment d’appartenance. Lors du match des anciens le 22 septembre, on va honorer l’édition 1998, qui a atteint la Coupe Vanier, et Pete Regimbald, qui en est à sa 50e saison dans le coaching. Il y a une belle histoire, à Concordia, que les jeunes ne connaissent pas et qui mérite d’être connue.»

«Nous avons la meilleure ligne offensive au pays», estime Alessandrini

Jeunes aux positions de quart-arrière et de porteurs de ballon, les Stingers miseront toutefois sur une ligne offensive immense et aguerrie et un solide groupe de receveurs.

«Nous avons la meilleure ligne offensive au pays, déclare le receveur Vincent Alessandrini d’entrée de jeu. Tous nos partants sur la ligne obtiendront une opportunité dans la LCF. Peu importe le porteur de ballon, il connaîtra du succès en raison de la qualité de nos joueurs de ligne.»

«Nous aurons une offensive incroyable, de poursuivre le produit des Cheetahs de Vanier. Tout le monde sous-estime notre offensive. La transition au poste de quart-arrière s’est faite l’an dernier quand Trenton [Miller] s’est blessé. Adam [Vance] a pris la relève après quatre parties. Nos deux quarts peuvent faire le travail.»

Protecteur de Sharapova

Alessandrini, Yanic Lessard et Jarryd Taylor forment un trio de receveurs pas piqué des vers.

Maurice Simba mène la ligne offensive. Invité au Défi Est-Ouest en mai dernier, le sympathique bloqueur est déjà hautement considéré par les équipes de la LCF.

«Nous avons la meilleure ligne de notre conférence, affirme le gaillard de 6 pi 8 po et 323 livres, qui a agi comme garde du corps de Maria Sharapova pendant la Coupe Rogers à Montréal. On aurait aimé que Jean-Guy [Rimpel] soit là, mais nos porteurs vont connaître du succès derrière une bonne ligne offensive. Quant à Adam, il a gagné en confiance et en force depuis l’an dernier.»

Invité lui aussi au Défi Est-Ouest, Matt Halbgewachs ainsi que Jordan Hurley et Noah Dominigue sont des joueurs établis sur la ligne offensive. Transféré des Huskies de Saint Mary’s, Damien Constantin devrait compléter le quintette.

L’avenir

Parmi les plus beaux espoirs en prévision du prochain repêchage, Simba assure que sa tête est aux Stingers.

«C’est mon année de repêchage, mais je vais penser uniquement aux Stingers au cours des quatre prochains mois. Pour tout ce que Concordia a fait pour moi, je leur dois d’être concentré sur l’équipe.»

Quart-arrière: l’Américain Vance a une longueur d’avance

Trenton Miller parti parce que son parcours universitaire est terminé, le futur quart-arrière des Stingers de Concordia aura de grandes chaussures à remplir.

Pour le moment, Adam Vance possède une longueur d’avance. L’Américain a complété la dernière saison quand Miller a subi une commotion cérébrale au PEPS lorsque sa tête a heurté le sol.

Blessé à une épaule, en tentant de réussir un plaqué après avoir lancé une interception, et mal en point en séries éliminatoires contre les Carabins de l’Université de Montréal, Vance est totalement rétabli.

«Je suis en santé et je me sens prêt, a-t-il indiqué. J’ai obtenu du temps de jeu l’an dernier et j’ai appris de Trenton. On communique encore. J’ai été lancé dans la mêlée contre toute attente en 2017 et j’ai dû apprendre sur le tas, mais j’ai progressé.»

Montréal plutôt que la Californie

«Je ne suis pas le plus rapide, mais je peux faire beaucoup de choses, d’ajouter le pivot natif de la Californie. Je peux étirer le jeu avec mes jambes, mais je peux aussi demeurer dans la pochette. Je suis un joueur calme qui ne cherche pas de coupable quand les choses ne fonctionnent pas. Plusieurs estimaient que c’était une erreur de quitter la Californie, mais c’était la meilleure décision. J’adore Montréal.»

La recrue Maxime Bouffard tentera de mêler les cartes. Au même titre que quelques autres de ses coéquipiers, le produit des Volontaires de Sherbrooke a évolué sous les ordres du nouvel entraîneur-chef Brad Collinson avec l’équipe du Québec il y a quelques années.

«Adam a une longueur d’avance, convient Bouffard, mais c’est à moi de travailler fort pour obtenir le poste de partant. Je suis un leader, j’ai un bon bras et je suis athlétique. Nous n’avons pas les mêmes qualités.»

Avec le départ de Jean-Guy Rimpel, les Stingers miseront aussi sur des porteurs de ballon avec très peu d’expérience. Le trio de Glody Musangu, Widler Exilus et Micah Sullivan se partagera le travail. Rimpel a été élu sur l’équipe d’étoiles l’an dernier.

«Comme équipe, nous avons décidé de ne pas ramener Jean-Guy, confirme Collinson. Je lui ai souhaité bonne chance et je serai là pour l’aider s’il en a besoin. C’est tout ce que je vais dire à ce sujet.»

«Personne ne connaît nos porteurs parce qu’ils n’ont pas joué, de poursuivre le nouveau patron des Stingers. Comme à Laval à l’époque avec Pascal Lochard, Maxime Boutin et Guillaume Bourassa, nous allons miser sur un trio. C’est important de pouvoir embarquer des jambes fraîches. Ils ont chacun leurs forces.»

Changements en défense

En défensive, l’unité de Spiro Feradouros, qui déploiera un nouveau système, sera menée par le secondeur Samuel Brodrique. Les joueurs de ligne défensive Michael Sanelli et Lukas Redguard, le secondeur Jersey Henry et le demi de coin Khadeem Pierre seront des composantes importantes.

«Ça fait des années que notre défensive n’est pas reconnue et je souhaite que ça change, a mentionné Brodrique. Il y a eu des mutations de position, mais on retrouve les mêmes visages que l’an dernier.»

Le secondeur étoile Mickaël Côté représente le départ le plus important en défensive.