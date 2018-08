Stats: la valeur ajoutée d’Amarikwa et d’Azira

Publié aujourd'hui à 17h42

Mis à jouraujourd'hui à 17h59

Le recrutement de dernière minute de l’Impact de Montréal a ceci d’intéressant qu’il ne menotte pas le club pour l’avenir.

Le défenseur Bacary Sagna s’est engagé pour le restant de la saison, avec une option pour 2019. Le milieu Micheal Azira est dans une situation similaire, puisqu’il ne dispose que d’une option pour la saison prochaine. Quant à l’attaquant Quincy Amarikwa, son contrat arrive tout bonnement à échéance à l’issue de la présente campagne.

En somme, ces trois joueurs sont venus pour aider l’Impact à faire la meilleure saison 2018 possible. Et plus, si affinités.

Rémi Garde conservera donc une belle marge de manœuvre pour le mercato hivernal qui, à ce que j’entends, se prépare déjà : des contacts ont été établis avec des attaquants évoluant en Europe.

Mais avant de penser à 2019, il reste à finir d’écrire l’histoire de la saison 2018.

Comme pour justifier ce recrutement de court terme, l’entraîneur montréalais a tout de suite lancé Amarikwa et Azira dans le grand bain, leur donnant par le fait même un rôle dans le projet de l’Impact de voir les séries.

Qu’apportent-ils de plus à la table? Le match disputé à Salt Lake City nous donne déjà des éléments de réponse.

Mancosu-Amarikwa

Mancosu Amarikwa Minutes 67 23 Ballons 22 10 Tirs 1 2 Tirs cadrés 0 1 Duels gagnés 6/11 2/3 Duels aériens gagnés 3/4 1/2 Récupérations 0 1

Quincy Amarikwa semble avoir mieux mis à profit son temps passé sur le terrain, pourtant trois fois moindre. On connaît déjà son côté pitbull, mais le domaine dans lequel il s’est (étonnamment) le plus distingué à mes yeux, c’est devant le but.

L’Américain n’a jamais été un grand buteur (24 réalisations en 191 matchs de saison régulière), mais il est parvenu à tirer deux fois après son entrée en jeu, alors que Matteo Mancosu n’a décoché qu’un seul tir – et encore, il a été bloqué.

À y regarder de plus près, l’Italien a clairement manqué de chien cette saison. Certes, ses partenaires ne cherchent pas en priorité à le servir, mais toujours est-il que Mancosu n’a cadré que cinq de ses 27 tirs en 1013 minutes de jeu – soit un ratio d’un tir cadré toutes les 203 minutes.

Par ailleurs, il est intéressant de noter qu’Amarikwa a davantage connecté avec ses partenaires offensifs, se trouvant à la réception de deux passes de Saphir Taïder et de trois d’Alejandro Silva, là où Mancosu n’a été trouvé que deux fois par l’Algérien et une fois par l’Uruguayen.

Krolicki-Azira

Krolicki Azira Minutes 84 6 Ballons 31 8 Tirs 24 6 Tirs cadrés 1 2 Duels gagnés 2/11 1/1 Duels aériens gagnés 0/3 0/0 Récupérations 5 2

Micheal Azira n’a joué que six petites minutes, en remplacement de Ken Krolicki, mais il m’a tout de même laissé une bonne impression. Certes, je suis vendu à son profil en partant, car déjà l’an dernier j’écrivais dans cet espace qu’il était le genre de joueur intéressant à recruter.

Reste que, dans un match où Krolicki a été bougé dans les duels, Azira a tout de suite montré qu’il pouvait apporter un peu plus de muscle et de rugosité au milieu.

Alors qu’il est entré en jeu (en apparence) pour solidifier l’entrejeu, Azira n’est pas apparu effacé pour autant balle au pied. Sur ses huit ballons touchés en six minutes, il a utilisé le jeu long à deux reprises, notamment pour servir Piatti dans la profondeur.

Il n’a pas le dynamisme de Krolicki, mais il a un vécu qui peut l’amener à avoir son mot à dire dans une fin de saison où il faudra savoir bien négocier les grands rendez-vous.

En attendant Sagna

Il nous restera à voir à l’œuvre le plus illustre des nouveaux venus, à savoir Bacary Sagna.

L’Impact, n’ayant pas de temps à perdre avec le processus d’adaptation des uns et des autres, devra compter sur l’inestimable expérience de l’ex-international français pour qu’il puisse immédiatement être un plus, à l’instar de Rod Fanni en début d’année.

À l’heure actuelle, l’échantillon est encore trop maigre pour porter un réel jugement sur l’apport des petits nouveaux. La seule certitude, c’est qu’ils étoffent réellement l’effectif montréalais ne serait-ce qu’en diversifiant les aptitudes autant que les options.

Toutefois, je serais porté à dire qu’outre Sagna, l’Impact s’est doté d’un titulaire en puissance en Amarikwa. Sa fraîcheur, son enthousiasme, sa confiance en lui et son côté revanchard en font, à première vue, un moteur positif sur le front de l’attaque.

Et du peu que j’ai vu de lui samedi, il a le potentiel pour apporter de l’énergie à un secteur offensif qui sera assurément la clé de la qualification ou de l’élimination du Bleu-Blanc-Noir, à la fin du mois d’octobre.

Mancosu, toujours en panne de confiance malgré des titularisations lors de 10 des 11 derniers matchs, pourrait aussi gagner à faire un petit tour sur le banc et à devoir se botter le derrière pour retrouver sa place.

Ultimement, c’est la compétition à l’interne qui se voit renforcée par ces arrivées. Sera-ce suffisant pour les séries? Je n’en suis pas certain. Mais la fin de saison s’annonce excitante!