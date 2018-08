NASCAR: Scott Dixon récompensé

Le pilote de la série IndyCar Scott Dixon a paraphé une nouvelle entente avec l’écurie Chip Ganassi, ce qui lui permettra d’évoluer sous les couleurs de celle-ci «en 2019 et lors des années subséquentes», a-t-il été annoncé lundi.

Les détails complets du contrat n’ont pas été dévoilés.

Le Néo-Zélandais conduit une voiture de cette équipe depuis 2002 et domine le classement des conducteurs 2018. Avec quatre courses à effectuer, il détient une avance de 48 points et pourrait décrocher le cinquième titre de sa carrière au cours des semaines à venir.

«J’ai toujours eu un immense respect pour Chip et pour ce qu’il a accompli dans ce sport. Ce n’est pas un monde facile et son passé dit tout. Il est le genre de propriétaire pour lequel tout pilote aimerait travailler. Il vous donne les outils nécessaires et les bonnes personnes pour faire le boulot», a commenté Dixon sur le site de l’IndyCar.

L’homme de 38 ans a savouré sa 44e victoire à vie en enlevant les honneurs du Honda Indy de Toronto le 15 juillet.