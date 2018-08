MLS 360 : «pré-retraite», non merci

Depuis ses débuts et encore aujourd’hui, la MLS est qualifiée par certains amateurs de soccer de ligue de «pré-retraite», de niveau moindre, où des vedettes vieillissantes des championnats européens viennent écouler une fin de carrière paisible, encaissant au passage un beau chèque et des applaudissements pour l’ensemble de leur œuvre.

Cette critique est souvent le fait de pseudo-puristes (les fameux «euro-snobs»), ou encore de gens qui veulent si peu voir le soccer s'implanter ici qu’ils valident en partie leur désintérêt, leur critique du sport, par cet argument.

Cela dit, à plusieurs égards, cette critique fut longtemps justifiée. Et bien qu’elle persiste, elle l’est de moins en moins. D’abord parce que les «vedettes vieillissantes» y arrivent plus tôt dans leur carrière, à un stade où de bons clubs européens pourraient encore vouloir les embaucher. Bastian Schweinsteiger et Wayne Rooney ont fait leur entrée en MLS à 32 ans, pas à 38 comme autrefois.

Certes, il y a encore quelques joueurs qui arrivent après leurs 35 ans, comme Bacary Sagna et Rod Fanni chez l’Impact, ou Zlatan Ibrahimovic (que plusieurs grands clubs prendraient sans hésiter malgré ses 36 ans) mais cette tendance est nettement en baisse, d’autant plus que les différents clubs de la ligue, dans un effort visant à améliorer leur compétitivité autant qu’à détruire cette vieille réputation, cherchent et réussissent à embaucher des joueurs jeunes et talentueux, notamment en allant piger dans les Amériques du Sud et Centrale. Les organisations essaient aussi, désormais, d’engager des entraîneurs d’ailleurs afin de relever le niveau tactique de la ligue.

Cela fait en sorte que les vétérans à grosse réputation qui arrivent en MLS doivent être prêts à se battre beaucoup plus qu’il y a dix ans.

Wayne Rooney l’a visiblement bien compris. Le nouveau joueur désigné de D.C. United, une légende du foot anglais, a fait parler de lui à travers la ligue, dimanche soir, en donnant un effort remarquable dans les dernières secondes du match des siens contre Orlando.

Alors que son gardien, David Ousted, s’était avancé jusqu’à l’autre bout du terrain pour tenter d’aider ses coéquipiers à marquer un but décisif sur un coup de pied de coin (c’était 2-2), Rooney, resté en retrait, a été forcé à réagir lorsque le ballon s’est plutôt retrouvé dans les pieds d’un joueur d’Orlando, qui soudainement pouvait à son tour donner la victoire aux siens, dans une cage abandonnée de surcroît. Après 95 minutes de jeu, Rooney a mis les gaz pour le rattraper, réalisé un tacle propre pour lui prendre la balle, pour ensuite livrer une bombe «à l’anglaise» à Lucho Acosta à l’autre bout du terrain.

De la tête, le petit Argentin a ensuite redirigé le ballon dans le filet pour sceller l’issue du match. C'était d'ailleurs son troisième filet de la rencontre!

Un jeu incroyable signé Wayne Rooney! - TVA Sports

L’un des jeux de l’année dans la MLS, sans aucun doute. Une ligue de «pré-retraite»? Pas si sûr.

Ceux qui choisissent de continuer à se moquer de la MLS ratent quelque chose. Comme l'a lancé mon illustre collègue Nicolas A. Martineau, récemment, «tant pis pour eux»!

L'exploit de Rooney est d’autant plus crucial que D.C. United, dernier au classement dans l’Est, cherche à revenir sur le peloton d’équipes qui est de la course aux éliminatoires. Grâce à cette victoire, le club de la capitale américaine établit le contact avec les équipes qui le devancent. United a aussi plusieurs matchs en main sur tout le monde et disputera la majorité de ses rencontres à venir à domicile, dans son stade tout neuf.

Poisse pour le TFC

L’un des clubs qui doivent se méfier de la charge de D.C. United est le Toronto FC, vaincu 3-2 à domicile par le New York City FC, dimanche. Le TFC, qui retrouvait son erre d’aller depuis deux ou trois semaines, vu son match plombé dès la 11e minute par un carton rouge un brin imbécile encaissé par l’attaquant Jozy Altidore. Les «Reds» se sont bien battus par la suite, mais une frappe somptueuse d’Ismael Tajouri-Shradi, pour qui c’était un deuxième but dans ce match, est venue clore le débat à la 88e minute.

À 10 joueurs, le TFC perd 3-2 face au NYCFC - TVA Sports

Le TFC reste donc à 23 points au classement, deux de plus que D.C., et autant qu’Orlando et Chicago, qui a encore trébuché devant son public, samedi.

Pour le Fire, qui sera au Stade Saputo samedi, ça devient vraiment compliqué. L’équipe s’est inclinée devant les Red Bulls au compte de 1-0, pour ce qui était une septième défaite de suite. Leurs espoirs de participer aux éliminatoires s’estompent un peu plus chaque semaine. Pour les Red Bulls, cependant, tout baigne : l’équipe en est à huit victoires en dix matchs, se maintient au deuxième rang dans l’Est, tout juste devant le NYC FC, et elle compte sur l’infatigable Bradley Wright-Phillips, qui a inscrit le seul filet de la rencontre.

C’était un 15e but cette saison pour l’Anglais, qui devient le tout premier joueur dans l’histoire de la MLS à atteindre ce plateau pour une cinquième année de suite.

MLS: Wright-Phillips secoue les cordages - TVA Sports

Le Crew sur son île

Entre le trio de tête formé des clubs new-yorkais et Atlanta United (en congé le weekend dernier) et le peloton d’équipes en lutte pour les éliminatoires, il y a Columbus.

Le Crew est quatrième au classement, six points derrière l’équipe devant lui, et neuf devant celle qui le poursuit. La formation de l’Ohio l’a emporté 1-0 contre Houston, samedi, grâce au 14e but de l’excellente saison de l’attaquant Gyasi Zardes. Pour sa part, le Dynamo, qui n’a pas démérité dans ce match, a néanmoins subi une quatrième défaite de suite en MLS quelques jours après avoir accédé à la finale de l’Open Cup.

Montréal et Philadelphie en lutte

Les deux dernières places donnant accès aux éliminatoires, dans l’Est, sont occupées par l’Union et l’Impact.

Les deux ont fait de bons matchs à l’étranger, samedi. Philadelphie, qui a aussi accédé à la finale de l’Open Cup en semaine, a profité d’un doublé du défenseur Jack Elliott pour l’emporter sur les terres du Revolution, qui se trouve ainsi tassé du top six dans l’Est alors qu’il est au cœur d’une séquence de six matchs sans victoire.

L’Impact, de son côté, est allé chercher un gros point à Salt Lake City, où les clubs visiteurs sont souvent à la peine. Mais encore une fois, l’équipe se contente d’un nul dans un match où il aurait été possible de l’emporter avec un peu plus de réalisme en attaque. L’inefficacité de l’attaquant Matteo Mancosu, notamment, a fait mal au club. L’Impact a perdu des points contre D.C. United et Portland, dans les dernières semaines, pour les mêmes raisons. Cela pourrait nuire au final...

Parmi les points positifs : le milieu Michael Azira et l’attaquant Quincy Amarikwa, acquis dans des transactions en cours de semaine, ont obtenu des minutes en fin de match et ont bien paru. Même qu’il est déjà question, chez «certains» observateurs, de donner le prochain départ à Amarikwa devant Mancosu. Ce match, un duel contre le Fire samedi prochain, l’Impact ne peut pas se permettre de l’échapper.

L’autre bon moment : cette frappe du défenseur Jukka Raitala en deuxième demie!

Jukka Raitala ouvre son compteur… et celui de l’Impact! - TVA Sports

Dans l’Ouest

La bataille est aussi très féroce dans l’Ouest. Si le FC Dallas, vaincu dimanche soir à Seattle, est bien en tête du classement avec ses 42 points, c’est la guerre ensuite, alors que quatre points séparent la deuxième place de la sixième.

Et derrière il y a justement Seattle, huitième, qui continue sa charge vers le haut. Les finalistes de 2017 et champions de 2016, qui ont réussi un autre beau mercato estival, sont invaincus en huit matchs après un début de saison très difficile. Dimanche, c’est Nicolas Lodeiro a fait la différence sur ce coup franc en fin de match.

MLS: Nicolas Lodeiro s'inscrit au pointage - TVA Sports

Après avoir connu des difficultés pendant quelques semaines, les Whitecaps, septièmes au classement, ont retrouvé leur aplomb dernièrement et l’équipe y est allé d’un énoncé, samedi, en allant l’emporter 2-1 à Portland.

Pas un mince exploit : les Timbers étaient sur une séquence de QUINZE matchs sans défaite et n’avaient pas encore perdu à domicile en 2018.

Le Sporting a aussi arraché un improbable gain sur la route, samedi, en l’emportant 2-0 contre le Los Angeles FC. Il s’agit d’un deuxième gros résultat de suite dans ces conditions pour Kansas City, qui est de retour au deuxième rang du classement.

À l’inverse, le LAFC, qui apparaissait comme l’une des forces de la ligue il n’y a encore pas si longtemps, n’a pas gagné à ses cinq derniers matchs. Oups...

Le Français Romain Alessandrini a inscrit un joli but samedi, mais son équipe, le Galaxy, a néanmoins dû se contenter d’un verdict nul de 2-2 contre Minnesota United. La formation californienne se trouve néanmoins au quatrième rang du classement dans l’Ouest. Elle a maintenant autant de points que son nouveau voisin...

MLS: but de Romain Alessandrini - TVA Sports

Finalement, dans ce qui est officiellement le match sans intérêt de la semaine, les Rapids du Colorado l’ont emporté 2-1 contre les Earthquakes de San Jose. Le but de la victoire a été inscrit par Nana Boateng, pour qui c’était un premier filet dans la MLS. Les deux formations demeurent cependant bien au fond du classement général.

On termine sur une petite question sondage:

Débat dans la salle de presse de @TVASports. Quel jeu est le plus «hot»? Le 1er but de Zlatan avec le Galaxy à la fin mars, ou le jeu réalisé par Rooney ce soir contre Orlando? #MLS — Ian Gauthier (@IanGauthier) 13 août 2018

Et sur ce, à la semaine prochaine!