Les Broncos ajoutent A.J. Johnson

Les Broncos de Denver se sont entendus avec le controversé secondeur A.J. Johnson, lundi.

«A.J. n’a pas eu l’opportunité de jouer au football pendant les trois dernières saisons, alors qu’il devait régler de sérieuses questions légales, a expliqué le directeur général des Broncos, John Elway, sur le site internet de son organisation. Nous avons eu de nombreuses conversations avec lui depuis qu’il a été innocenté et nous sommes devenus à l’aise avec son passé et sa personnalité. Notre organisation est confiante qu’A.J. est prêt à passer à l’étape suivante et à recommencer à jouer au football.»

L’athlète de 26 ans a été acquitté le 28 juillet d'une accusation de viol qui pesait contre lui depuis plus de trois ans.

Johnson était l’un des secondeurs les plus en vue du football universitaire, alors qu’il évoluait avec les Volunteers de l’Université du Tennessee. Il a cependant été suspendu de cette formation en 2014, à la suite des allégations de viols.

Préalablement, il avait mené la défense des Volunteers avec plus de 100 plaqués lors de ses trois premières saisons. En 46 parties, il a amassé 425 plaqués, dont 30,5 pour une perte de ballon.

Afin de faire de la place à leur nouveau joueur, les Broncos ont libéré le secondeur Stansly Maponga.