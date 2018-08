Les Braves malmènent les Marlins

Ronald Acuna fils a produit trois points et les Braves ont déclassé les Marlins de Miami au compte de 9-1 dans le premier match d'un programme double, lundi après-midi, à Atlanta.

Acuna fils a commencé le bal avec un circuit en solo en première manche. Il s’agissait de sa 16e longue balle de la saison. Le jeune homme de 20 ans a ajouté deux autres points au tableau indicateur quand il a poussé Kurt Suzuki et Charlie Culberson au marbre avec un double en sixième.

Son coéquipier Ozzie Albies s’est également démarqué offensivement avec deux points produits en fin de rencontre.

La victoire est allée à la fiche de Touki Toussaint (1-0), qui lançait son premier match dans le baseball majeur. La recrue a œuvré sur la butte pendant six manches. Il n’a pratiquement rien donné à ses adversaires. L’athlète de 22 ans a accordé un seul point sur deux coups sûrs. Il a aussi retiré quatre frappeurs sur des prises et distribué deux passes gratuites.

Toussaint est considéré comme l’un des plus beaux espoirs des Braves au monticule. En 117 manches et un tiers de travail dans le baseball mineur cette saison, il a maintenu une moyenne de point mérité de 2,68 et il a passé 139 frappeurs dans la mitaine.

En relève, Chad Sobotka a été parfait en deux manches de boulot et Jesse Biddle a permis un seul coup sûr lors du dernier engagement. Chez les perdants, l’artilleur Pablo Lopez (2-3) a accordé cinq points mérités en cinq manches et un tiers de travail. L’unique point des Marlins a été produit par le premier double en carrière d’Isaac Galloway.

Évoluant dans la même section, les deux équipes ont des saisons aux antipodes. Les Braves (65-51) sont premiers dans la l’Est de la Nationale, alors que les Marlins (48-72) sont bons derniers.