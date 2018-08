Le cheminement improbable de Jermaine Loewen

Jermaine Loewen est devenu en juin le premier joueur originaire de la Jamaïque repêché par l’une des 31 formations de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Choisi par les Stars de Dallas au septième tour (199e au total), le jeune homme de 20 ans n’en revenait tout simplement pas.

«J’ai beaucoup pleuré, a-t-il dit au site internet de la LNH. J’étais très émotif.»

Pourtant, rien ne laissait présager un tel dénouement pour celui qui a été adopté par un couple du Manitoba, quand il avait 5 ans.

Lorsqu’il a reçu sa première paire de patins environ un an plus tard, Loewen était déçu de ne pas avoir reçu une console de jeu vidéo, a raconté son père adoptif, Stan Loewen.

«La grande partie du cheminement de Jermaine dans le hockey est tellement différent des autres enfants», a-t-il expliqué.

En effet, la majorité des espoirs de la LNH sont repêchés à 18 ou 19 ans. Or, Loewen a été sélectionné à l’âge de 20 ans. Un élément qui n’a pas surpris son ancien entraîneur chez les Blazers de Kamloops, Don Hay.

«Ça lui a pris plus de temps [que la majorité des espoirs de la LNH] et il n’y a rien de grave à ça.»

Un autre Lucic?

Hay a côtoyé Loewen lors des quatre dernières saisons et a rappelé que l’attaquant n’avait pas marqué de but avant le 11e match de sa deuxième saison dans la Ligue junior de l’Ouest.

Le vétéran du monde du hockey estime que son ancien protégé pourrait devenir un joueur semblable à Milan Lucic, des Oilers d’Edmonton.

«C’est un gros joueur qui est difficile à contrôler pour un défenseur devant le filet, a-t-il imagé. Milan a travaillé tellement fort pour s’améliorer et faire la LNH à 19 ans. Il a forcé les gens à le prendre en considération et Jermaine est également comme ça.»

Tenace

Loewen a su démontrer qu’il pouvait se dépasser et a terminé la dernière campagne au sommet des pointeurs de sa formation avec 64 points, dont 36 buts.

C’est grâce à sa ténacité et son apport physique en défensive que le Jamaïcain a attiré l’œil du responsable du développement des joueurs chez les Stars, Rich Peverley.

«C’est un "grinder", qui joue dans les deux sens de la patinoire et qui utilise son bâton et ses patins pour défendre, a expliqué Peverley. Il doit devenir un peu plus rapide, même s’il est déjà très rapide.»

Dans les prochaines semaines, Loewen tentera de devenir le deuxième joueur originaire de la Jamaïque à fouler les patinoires de la LNH. Avant lui, Graeme Townsend avait joué 45 matchs, étalé sur cinq saisons. S’il est plus que probable que l’espoir des Stars joue une cinquième campagne avec les Blazers en 2018-2019, il est toujours possible qu’il crée la surprise.

«Le plan pour Jermaine est qu’il joue sa dernière saison à Kamloops, a indiqué Perverley. Maintenant, ça peut toujours changer. Il y a toujours des gars qui impressionnent [au camp de développement] et qui signent des contrats.»

Le principal intéressé pense être apte à relever le défi.

«Je suis à l’aise avec le rôle de négligé, a-t-il affirmé. Peu importe où je peux me rendre [dans le hockey professionnel], je vais travailler extrêmement fort pour m’y rendre.»