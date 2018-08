La saga Pacioretty se poursuit

La saga entourant la situation contractuelle de Max Pacioretty n’a pas fini de faire jaser. Cette fois, c’est le tournoi de golf annuel du capitaine du Canadien de Montréal qui se trouve au cœur du litige.

Lundi matin, le collègue Raphaël Doucet, de la station 91,9 Sports, a publié ce message sur son compte Twitter: «Je peux confirmer qu’à date ni Geoff Molson [président] ni Marc Bergevin [directeur général] ni Claude Julien [entraîneur-chef] ne sera au tournoi de golf de Max Pacioretty le 28 août.»

Une affirmation prématurée, selon un porte-parole du Canadien, joint par Le Journal de Montréal.

«Les invitations aux membres de la direction, aux joueurs et aux vedettes n’ont même pas encore été envoyées. Elles le seront cet après-midi [lundi]», a expliqué le porte-parole du CH.

Conflit d’horaire?

Pour sa part, Mario Langlois, du 98,5 FM, a renchéri en indiquant que Julien avait «convoqué ses adjoints à au moins deux journées de "meetings" les 27 et 28 août».

«C’est possible», a déclaré le porte-parole, incapable, au moment de l’entretien, de confirmer cette information.

«Mais, si tel est le cas, ça n’a rien à voir avec le tournoi de Max. Encore une fois, les invitations n’ont même pas encore été envoyées», a-t-il insisté, ajoutant que l’équipe des communications du Tricolore sera sur place, comme lors des deux premières présentations de ce tournoi, pour gérer les demandes d’entrevue.

Lors de la tenue des deux premiers tournois du capitaine du CH, dont les profits sont remis à la Fondation des Canadiens pour l’enfance et à la Fondation Max Pacioretty, Molson, Bergevin et l’entraîneur-chef de l’équipe (Michel Therrien, en 2016, et Julien, en 2017) étaient présents.

Que le torchon brûle ou non entre l’état-major et le capitaine, leur absence serait surprenante, ne serait-ce que pour une question d’apparence.

Quatre fois 30 buts

Pacioretty écoule la dernière année d’un contrat qui lui a rapporté 4,5 millions $ au cours de chacune des cinq dernières saisons. Durant cette période, il a enregistré quatre campagnes de 30 buts et plus, dont trois d’au moins 35.

Depuis la saison 2013-2014, celle de l’entrée en vigueur de son pacte, l’attaquant qui soufflera ses 30 bougies en novembre, a inscrit 158 buts en saison régulière.

Seulement neuf autres joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont fait mieux que lui dans le même laps de temps.