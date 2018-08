Evan Bush encore honoré

Pour une deuxième semaine de suite, le gardien de l’Impact de Montréal Evan Bush a été nommé au sein de l’équipe de la semaine de la Major League Soccer (MLS), lundi.

Contrairement à la semaine précédente, Bush se retrouve cette fois-ci sur le banc, puisque le gardien des Whitecaps de Vancouver Stefan Marinovic lui a été préféré sur le onze partant.

Bush a réalisé quatre arrêts dans le verdict nul de 1-1 que l’Impact a arraché sur le terrain du Real Salt Lake, samedi.

Sans surprise, Luciano Acosta et Wayne Rooney, du D.C. United, font partie de l’équipe de la semaine.

Le premier a réussi un tour du chapeau dans une victoire de 3-2 contre l’Orlando City SC, dimanche. Le second a fait écarquiller les yeux de l’ensemble des amateurs de la MLS avec un magnifique jeu défensif, suivi d’une passe lobée qui a permis à Acosta de marquer son troisième but et à son club d'obtenir la victoire. Il s’agissait également de la deuxième passe décisive du match pour Rooney.

Finalement, le Crew de Columbus compte trois représentants parmi les joueurs choisis. Il s’agit de l’attaquant Gyasi Zardes, du milieu Federico Higuain et du défenseur Milton Valenzuela.