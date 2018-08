David Silva annonce sa retraite internationale

Le milieu offensif espagnol David Silva a annoncé lundi, à 32 ans, la fin de sa longue carrière internationale, après 125 matches disputés sous les couleurs de la «Roja», et 35 buts marqués depuis 2006.

«Il a fallu des jours et des semaines de réflexion et d'analyse pour prendre la décision de mettre fin à mon parcours en sélection espagnole de football», écrit le joueur de Manchester City dans une lettre diffusée par l'équipe nationale.

Sélectionné pour la première fois en novembre 2006 avec l'Espagne, David Silva a été de tous les Mondiaux et Euros disputés depuis, devenant le sixième joueur le plus capé avec la Roja.

«J'ai vécu et j'ai rêvé avec une équipe dont on se souviendra toujours», écrit Silva. Il compte notamment un Mondial (2010) et deux Euros (2008, 2012) à son palmarès international.

Un autre international espagnol très capé avait annoncé sa retraite internationale en fin de semaine dernière, le défenseur central Gerard Piqué, 31 ans, après 102 sélections, comme un autre Barcelonais, Andres Iniesta, parti finir sa carrière au Japon après le Mondial en Russie.